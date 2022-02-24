Сюжет дня: рынок на дне на фоне политической ситуации

Российский фондовый рынок оказался в плачевном положении на фоне ситуации, связанной с Украиной. Это серьезно сказалось на акциях отечественных компаний на Мосбирже, а также индексах, которые упали до многолетних минимумов в четверг, 24 февраля.

Российская Федерация в четверг начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса. В ответ на это зарубежные государства ответили санкциями, которые коснулись как крупных российских компаний и банков, так и персонально предпринимателей и политиков.

Санкции ввели в отношении ВТБ (-43,61%), «Аэрофлота»(-28,19%). Также под риском санкций падали бумаги «Сбербанка» («обычка» -43,19%, «префы» -42,16%). Министр экономики Германии заявил о планах отказа от российского газа и угля («Мечел»: «обычка» - 46,88%, «префы» -49,51%, «Распадская» -44,67%). Бывшие лидеры европейских стран вышли из наблюдательных советов российских компаний. Финал Лиги чемпионов, который запланирован к проведению на стадионе «Газпром Арена», может быть перенесен в Лондон. При этом «Газпром» (-34,83%) сообщил, что продолжает поставки газа по территории Украины.

Эксперты настаивают на том, чтобы трейдеры держали эмоции под контролем и не принимали поспешных решений. Тем не менее, в пятницу 25 февраля, Мосбиржа приняла решение не проводить утренние торги на фондовом и срочном рынках.

«Главное сейчас - избегать эмоциональных решений. В сложившейся ситуации мы настоятельно рекомендуем не поддаваться панике и доверять только надежным источникам информации. Цены на российские активы достигли экстремально низких уровней. Продавать их сейчас крайне опасно», - подчеркнули аналитики «БКС Мир инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -33,28% до 2058,13 пунктов. Индекс РТС опустился на -39,44% до 742,91 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:34 мск составила 103,1 долларов за баррель (+6,46%). Российская валюта слабела – 86,88 рублей за доллар.