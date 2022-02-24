«Тольяттиазот» приостановил транзит аммиака через Украину

«Тольяттиазот» прекратил транзит аммиака через территорию Украины. Как сообщили в пресс-службе компании, решение о приостановке работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» было принято в связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море.

«В связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода, принято решение о приостановке транзита аммиака. В связи с чем ПАО "ТОАЗ" останавливает работу трех агрегатов, и переводит в режим пониженной нагрузки четыре агрегата», — говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что аммиак будет производиться в объеме, достаточном для обеспечения внутреннего производства карбамида и КФК, а также выполнения всех обязательств перед потребителями, отгрузка которым осуществляется железнодорожным транспортом. Руководство «Тольяттиазот» сейчас рассматривает альтернативные пути доставки продукции до потребителя, в том числе путем увеличения ж/д отгрузки и использования российских портов.

Ранее «Эксперт» писал, что министр экономики Германии Роберт Хабек выступил против запуска «Северного потока - 2» на фоне обострения ситуации в Украине. Он также заявил о необходимости отказаться от покупки угля и газа в России после начала военной операции в Донбассе, призвав покупать газ и уголь в других странах.

