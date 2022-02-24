ЦБ озвучил меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения о начале интервенций на валютном рынке, расширении ломбардного списка и проведении операций по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты», — говорится в заявлении ЦБ.

В пресс-службе также подчеркнули, что и Центробанк, и финансовые организации РФ имеют четкие планы действий для любого сценария развития событий.

Кроме того, ЦБ предписал брокерам с 24 февраля 11:00 мск приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке до отмены особого распоряжения. Делается это в целях «обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности».

Банк России также уточнил параметры моратория на переоценку ценных бумаг. Кредитным и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты ЦБ по бухгалтерскому учету, будет предоставлено право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, по справедливой стоимости на дату приобретения.

Ранее «Эксперт» писал, что российские банки запаслись рекордным объемом валюты из-за опасений, что Запад введет санкции на фоне обострения ситуации на Украине. По данным Центробанка, в сравнении со средним показателем января–ноября прошлого года (около $2 млрд в месяц) объем завоза наличной валюты подскочил в 2,5 раза и в декабре составил $4,97 млрд. Основная масса пришлась на доллары ($3 млрд, +77% по сравнению с ноябрем), евро по сравнению с ноябрем завезли в пять раз больше ($2 млрд в пересчете на доллары). Больше этой суммы финансовые организации ввозили только в начале пандемии в 2020 году и во время кризиса 2014-го.