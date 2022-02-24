Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии

Украина в ночь на 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и в настоящее время работает в автономном режиме, сообщила компания «Укрэнерго».

«Энергосистема Украины отключилась от энергосистем России и Беларуси и будет отключена в ближайшие дни для тестирования системы для подключения в будущем к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E)», - сообщает ТАСС.

В настоящее время страна не экспортирует и не получает электроэнергию из-за рубежа. Система сможет работать в изолированном режиме до 26 февраля. За этот период энергетики республики проведут тестирование для подключения в будущем к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) в едином регулирующем блоке с энергосистемой Молдовы.

В «Укрэнерго» отметили, что работа в изолированном режиме не является стресс-тестом и к процессу стоит относится, как к испытанию «способности энергосистемы поддерживать требуемую частоту 50 Гц в различных режимах работы».

Ранее сообщалось, что в конце февраля Украина в рамках 72-часового тестирования отключится от электросетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале 2023 года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме.

