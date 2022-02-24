Украина запретила все расходные операции по счетам россиян

Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем кредитным организациям страны проводить расходные операции по счетам граждан России. об этом сообщил председатель регулятора Кирилл Шевченко.

«Национальный банк оперативно принял постановление, которым предусмотрено приостановление осуществления обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НБУ.

По словам Шевченко НБУ в сложившейся ситуации принимает все возможные меры для сохранения стабильности финансовой системы страны, максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины и функционирования объектов критической инфраструктуры. Среди других мер, принятых регулирующим органом, он назвал принятое ограничение на снятие наличных до 100 000 гривен в день. Это не касается зарплат и социальных пособий, а также предприятий, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, правительства и других отдельных случаев. В стране вводится полный запрет на выдачу наличных в иностранной валюте, а также введение моратория на трансграничные валютные платежи для всех, за исключением предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, правительства, а также отдельных случаев.

Военное положение в стране ввел 24 февраля президент Владимир Зеленский в связи с военной операцией, начатой Россией на Донбассе. Также в четверг утром президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил о начале военной операции в Донбассе

