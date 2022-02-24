Украинские депутаты призвали Зеленского начать переговоры с Россией

Депутаты Верховной рады Украины во главе с Вадимом Новинским написали обращение к президенту «незалежной» Владимиру Зеленскому с просьбой начать незамедлительные переговоры с РФ.

«Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом РФ об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора», — говорится в заявлении парламентариев.

Кроме того, депутаты призвали Верховную раду сформировать группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального собрания России, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам России, призвал военнослужащих армии Украины не исполнять приказов руководства страны и немедленно сложить оружие.