Национальная безопасность Кризис на Украине Украина

Украинские пограничники десятками сдаются российским военнослужащим

24 февраля 2022, 22:23
Скриншот видеоролика RT

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Центр общественных связе ФСБ, на сторону России перешли несколько десятков украинских пограничников. 

По информации ведомства 26 военнослужащих Госпогранслужбы Украины отказались проходить дальнейшую службу в рядах ГПС, и явились в пункт пропуска «Троебортное» погрануправления ФСБ по Брянской области. Кроме того, как сообщает ЦОС ФСБ, ещё 16 украинских пограничников прибыли в пункт пропуска «Джанкой» в Республике Крым. 

Отмечается, что все покинувшие места несения службы украинские погранслужащие прибывают на территорию России. 

Ранее в ФСБ сообщали, что украинские пограничники массово ушли с мест дислокации на российско-украинской границе. 
 