В банке «Зенит» рассказали о работе на фоне решения ЦБ о введении мер по стабилизации

Сегодня, после сообщения о начале военной спецоперации России на Украине, стало известно о том, что Центробанк объявил о планах по реализации ряда мер для стабилизации ситуации на финансовом рынке. В частности, регулятор принял решение о начале интервенций на валютном рынке.

«Эксперт» поинтересовался у крупных финансовых организаций, каким образом происходящее влияет на их деятельность и поведение клиентов.

В «Райффайзен Банке» сообщили, что все сервисы в настоящий момент функционируют в обычном режиме. «Райффайзен Банк не вводил ограничений на покупку иностранной валюты. В соответствии со сложившейся практикой мы рекомендуем делать предварительный заказ на сумму, превышающую 150 тысяч рублей. На данный момент в Райффайзен Банке достаточно наличной валюты для удовлетворения потребностей всех наших клиентов», — отметили в пресс-службе банка.

Глава Сбербанка Герман Греф призвал сотрудников группы поддерживать «непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России» и «сохранять хладнокровие». Также он заявил о готовности к любому развитию ситуации для защиты средств, активов и интересов клиентов.

Как рассказали в пресс-службе ПАО «Зенит», банк продолжает свою работу в штатном режиме, запас ликвидности у него высокий. «Банк осуществляет операции в полном объеме как в офисах, так и через системы дистанционного банковского обслуживания», — рассказали в пресс-службе «Зенита». Там отметили, что, как показывает практика, потребительский спрос неизбежно реагирует на все крупные события, на каждое из которых в банке имеются проработанные сценарии непрерывной деятельности и поддержки клиентов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти прогнозировали эмоциональную реакцию рынков и финансового сектора на начало военной спецоперации в Донбассе. «Эмоциональная реакция рынков и эмоциональная реакция в финансовой сфере, она прогнозировалась. И для того, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности и так далее, поэтому да, это неизбежно эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется и примет более спокойный, осознанный характер», — сказал представитель Кремля.