В Берлине оценили вероятность военного столкновения между НАТО и Россией

Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман оценила вероятность военного противостояния между НАТО и Россией в связи с событиями на Украине.

По её мнению, этого произойти не должно, передаёт РИА Новости.

«Украина не является членом НАТО, военного противостояния между НАТО и Россией не должно быть», – заявила Штрак-Циммерман.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Позже Владимир Зеленский объявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.