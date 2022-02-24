В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения

Боевые действия идут в Донецкой Народной Республике по всей линии соприкосновения, сообщил официальный представитель Народного ополчения Эдуард Басурин. Военные призывает украинских военнослужащих сложить оружие.

Резкое обострение ситуации в районе Донбасса произошло в последние несколько недель после того, как власти Украины перебросили большую часть армии на линию соприкосновения. Стороны ДНР и ЛНР подвергались регулярным обстрелам с использованием запрещенной техники. В связи с угрозой вторжения в Украины на территорию непризнанных республик Россия эвакуировала в свои регионы женщин, детей и стариков. Была объявлена всеобщая мобилизация на территориях республик, чьи лидеры в сложившийся ситуации 19 февраля обратились к России с просьбой признать их независимость. Позже они попросили военную помощь.

В телеобращении 21 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что считает необходимым немедленно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Соответствующие указы были подписаны в прямом эфире. Глава государства поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта на Донбассе, кроме военного.

В ночь на четверг власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии.

