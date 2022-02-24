В Киеве из магазинов исчезли товары первой необходимости

Киевляне массово скупают продукты питания и товары первой необходимости, сообщает ТАСС. В некоторых банкоматах еще можно снять наличные, к таким пунктам выстроились огромные очереди. в нескольких банках деньги выдают только в кассах при предъявлении паспорта. К

В магазинах стоят очереди, кое-где нет хлеба и других предметов первой необходимости. Кафе и рестораны закрыты. На заправках также отмечены огромные очереди из десятков машин, на некоторых заправках закончилось топливо.

Президент России Владимир Путин объявил в четверг, что в ответ на обращение лидеров республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские военные не наносят ударов по городам Украины, военная инфраструктура выводится из строя высокоточными средствами. Гражданскому населению ничто не угрожает, заверили в министерстве.

Военное положение введено на всей территории Украины

