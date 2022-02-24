В Кремле назвали условие для переговоров между Путиным и Зеленским

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков назвал единственное условие для переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и главой «незалежной» Владимиром Зеленским.

По словам представителя Кремля, никаких преград для этого нет, но только в том случае, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности, передаёт РИА Новости.

«Если руководство Украины готово об этом говорить, то никаких проблем», – подчеркнул Песков.

Он при этом напомнил, что Путин уже сформировал свое видение того, что Россия ждала бы от Украины, чтобы «концептуальные краснолинейные проблемы были решены».

«С нашей стороны всё сформулировано достаточно четко. Речь идёт о нейтральном статусе и отказе от систем вооружений... Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это», – резюмировал пресс-секретарь президента России.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

Позже Владимир Зеленский объявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

