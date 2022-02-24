В Кремле прогнозировали эмоциональную реакцию рынков на начало спецоперации в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти прогнозировали эмоциональную реакцию рынков и финансового сектора на начало военной спецоперации в Донбассе.

«Эмоциональная реакция рынков и эмоциональная реакция в финансовой сфере, она прогнозировалась. И для того, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности и так далее, поэтому да, это неизбежно эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется и примет более спокойный, осознанный характер», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Ранее Центробанк принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации на финансовом рынке, а также предписал брокерам временно остановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке.

Утром 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация республики.

Представитель Кремля отметил, что сроки окончания спецоперации в Донбассе будут определяться президентом России в зависимости от результативности. «Сроки определяются результативностью, сообразностью, будут, естественно, определяться верховным главнокомандующим», — сказал Дмитрий Песков.Он отметил, что цели были обозначены президентом. «Демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то, и другое представляют угрозу для нашего государства и нашего народа», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь пояснил, что под демилитаризацией Россия подразумевает нейтрализацию военного потенциала Украины. По словам Пескова, ранее тот был «изрядно подрощен» благодаря активной деятельности зарубежных стран.

На вопрос, каковы границы, до которых планируют дойти российские силы, поддерживая ДНР и ЛНР, представитель Кремля ответил, что не может давать информацию по военной, технологической и «иной составляющей» спецоперации. «Все-таки единственный первоисточник здесь — наше оборонное ведомство, наши военные», — сказал Песков.

Ранее «Эксперт» писал о том, что глава Сбербанка Герман Греф призвал сотрудников группы поддерживать «непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России». Он также заявил о готовности к любому развитию ситуации для защиты средств, активов и интересов клиентов. В «Райффайзен Банке» сообщили, что все сервисы в настоящий момент функционируют в обычном режиме.