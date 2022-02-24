В Курской области введен режим повышенной готовности

Структуры, отвечающие за жизнеобеспечение Курской области, приведены в состояние повышенной боевой готовности. Усилена охрана охрана социальных объектов, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

«Никаких военных действий на территории Курской области не ведется. В связи со спецоперацией, которая проходит в Украине, пожарные расчеты, аварийно-спасательная служба и другие структуры, отвечающие за жизнеобеспечение региона, переходят в режим повышенной готовности. Мы также усиливаем защиту социальной и инженерной инфраструктуры», - заявил губернатор в своем видеообращении в социальных сетях к жителям региона.

Чиновник также сообщил, что до 2 марта не будет работать аэропорт в Курске, все другие виды транспортного сообщения функционируют в штатном режиме. До 28 февраля в школах приграничных районов вводится дистанционное обучение.

О проведении специальной военной операции против Украины стало известно рано утром 24 февраля из видеообращения российского президента Владимира Путина. В своей речи он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и немедленных действий, Народные Республики Донбасса обратились к России за помощью». Также Путин призвал ВСУ не выполнять преступные приказы украинских властей, сложить оружие и разойтись по домам.

