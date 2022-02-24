В Минобороны РФ рассказали, насколько продвинулись по территории войска ЛНР и ДНР

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провел брифинг для журналистов.

По словам Конашенкова, войска ЛНР и ДНР перешли в наступление при огневой поддержке Вооруженных сил России. «В результате прорван передний край эшелонированной и хорошо оборудованной в инженерном смысле обороны Вооруженных сил Украины», — сообщил он.

Представитель Минобороны рассказал, что группировка ДНР при наступлении на Волноваху продвинулась до трех километров; группировка ЛНР, атакующая населенный пункт Счастье, продвинулась на 1,5 километра. «Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику. Подразделения вооруженных сил Украины продолжают обстрелы мирных городов Донбасса», — сообщил Конашенков.

По данным представителя министерства, среди гражданского населения в ДНР и ЛНР есть жертвы. «Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам не наносят», — подчеркнул он.

Конашенков рассказал, что военные погранслужбы Украины никакого сопротивления российским военным не оказали; по даным российской разведки, украинские подразделения массово покидают занимаемые позиции. Сложившие оружие подразделений ВСУ ударам не подвергаются, мирному населению также ничего не угрожает, отметил официальный представитель Минобороны. По его словам, высокоточными ударами российских военных сил выводятся из строя только объекты военной инфраструктуры.

«Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок". В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы массовыми жертвами среди гражданского населения Украины», — заявил представитель министерства. Конашенков пояснил, что подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные украинским спецслужбам телеграм-каналы и соцсети с целью обвинить Россию в якобы «неизбирательных и непропорциональных ударах» для запугивания мирного населения и трансляции на западных каналах.

Ранее «Эксперт» писал о том, что ФСБ сообщила об атаке на российские гражданские суда со стороны ВСУ Украины. По информации погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, в акватории Азовского моря два российских грузовых судна подверглись ракетному удару украинских вооруженных сил.