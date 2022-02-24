В Минобороны РФ заявили, что не наносят удары по украинским городам

Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны.

Президент России Владимир Путин объявил сегодня утром в обращении к россиянам, что принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

"Военная инфраструктура, объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы, авиация Вооруженных Сил Украины выводятся из строя высокоточными средствами поражения", - говорится в сообщении министерства.

Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Министерстве обороны.

В последние недели ситуация на Донбассе обострилась: Киев сосредоточил большую часть армии на линии соприкосновения и регулярно обстреливает ополченцев с использованием запрещенной техники. В связи с угрозой вторжения в Украину ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и стариков в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля лидеры самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.