В МКБ сообщили, что банк продолжает работать в штатном режиме

Вскоре после того, как стало известно о начале военной спецоперации РФ на Украине, Банк России объявил о планах по реализации ряда мер для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

«Эксперт» решил выяснить, как финансовые организации переживают происходящее.

В «Райффайзен Банке» сообщили, что все сервисы функционируют в обычном режиме. «На данный момент в Райффайзен Банке достаточно наличной валюты для удовлетворения потребностей всех наших клиентов», — отметили в пресс-службе банка. Глава Сбербанка Герман Греф призвал сотрудников группы поддерживать «непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России» и «сохранять хладнокровие». Также он заявил о готовности к любому развитию ситуации для защиты средств, активов и интересов клиентов. В пресс-службе ПАО «Зенит» также заверили, что банк продолжает свою работу в штатном режиме. «Банк осуществляет операции в полном объеме как в офисах, так и через системы дистанционного банковского обслуживания», — рассказали в пресс-службе «Зенита».

В МКБ между тем сообщили, что банк продолжает работать в штатном режиме и исполняет все свои обязательства перед клиентами. «МКБ входит в список системно значимых банков, составленный и утвержденный Банком России. Мы внимательно смотрели за тем, как развивается геополитическая и экономическая ситуация и подготовились к разным вариантам развития событий. Нашим клиентам доступны все операции и сервисы банка», — подчеркнули в пресс-службе МКБ.

Также об отсутствии каких-либо сбоев в работе отчитался сервис «Юнистрим». «Основная направленность деятельности Юнистрим — осуществление денежных переводов трудовых мигрантов. Сервис работает в штатном режиме, и мы продолжаем оказывать услуги денежных переводов и обмена валюты в полном объеме. В пунктах обслуживания повышенной активности клиентов не наблюдается. Мы анализируем ситуацию и будем действовать с учетом складывающейся обстановки», — сообщила пресс-служба «Юнистрима».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти прогнозировали эмоциональную реакцию рынков и финансового сектора на начало военной спецоперации в Донбассе. «Эмоциональная реакция рынков и эмоциональная реакция в финансовой сфере, она прогнозировалась. И для того, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности и так далее, поэтому да, это неизбежно эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется и примет более спокойный, осознанный характер», — сказал представитель Кремля.