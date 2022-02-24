В «Райффайзене» сообщили, что все сервисы банка работают в штатном режиме

Утром стало известно о том, что Банк России объявил о планах по реализации ряда мер для стабилизации ситуации на финансовом рынке. В частности, регулятор принял решение о начале интервенций на валютном рынке, расширении ломбардного списка и проведении операций по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Ранее сообщалось, что российские банки запаслись рекордным объемом валюты на фоне обострения ситуации на Украине и возможных жестких санкций Запада.

«Эксперт» спросил у ряда крупных банков, как на них повлияли новости о начале военной спецоперации России на Украине, и поинтересовался, какие меры предпринимаются для обеспечения стабильной работы финансовых организаций.

В «Райффайзен Банке» сообщили, что все сервисы в настоящий момент функционируют в обычном режиме. «Райффайзен Банк не вводил ограничений на покупку иностранной валюты. В соответствии со сложившейся практикой мы рекомендуем делать предварительный заказ на сумму, превышающую 150 тысяч рублей. На данный момент в Райффайзен Банке достаточно наличной валюты для удовлетворения потребностей всех наших клиентов», — сообщили в банке в ответ на запрос «Эксперта».

В банке отметили, что Россия является ключевом рынком для группы Raiffeisen Bank International (RBI). «Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов», — подчеркнули в финансовой организации.

«Райффайзен Банк» присутствует на российском рынке уже более 25 лет. Согласно финансовой отчетности банка, прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от операций в России в прошлом году увеличилась на 3,2% по сравнению с предыдущим годом — до 474 млн евро.

Чистый процентный доход RBI в России составил 744 миллиона евро, увеличившись на 0,4% по сравнению с 2020 годом. Общая операционная прибыль банка в России за год составила 1,131 млрд евро, снизившись на 0,9%.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем кредитным организациям страны проводить расходные операции по счетам граждан России.