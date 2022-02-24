В российском Минобороны сообщили об украинских потерях

ТАСС, со ссылкой на сообщение Министерства обороны РФ, проинформировал о потерях украинской армии.

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«Российские Вооруженные силы сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТВ-2" Украины», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что российские военные вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

«В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М-1"», — проинформировал представитель Минобороны РФ.