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В российском Минобороны сообщили об украинских потерях

24 февраля 2022, 21:59
Сергей Мальгавко/ТАСС
Колонна Российской военной техники в Крыму на марше в направлении Украины

ТАСС, со ссылкой на сообщение Министерства обороны РФ, проинформировал о потерях украинской армии. 

«Российские Вооруженные силы сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТВ-2" Украины», сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. 

Также Конашенков сообщил, что российские военные вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. 

«В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М-1"»,  проинформировал представитель Минобороны РФ. 