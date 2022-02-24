Валюта, вклады и социалка в контексте спецоперации

Утро 24 февраля 2022 года принесло новость о том, что президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции. Решение принято в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Курс рубля отреагировал на сообщение новым витком падения. Так, доллар в ходе утренней сессии Московской биржи, которая началась в 7:00, вырос на 6,55% по сравнению с закрытием предыдущего дня (81,1 руб.), до 84,07 руб., передает РБК. Это максимум для «американца» с января 2016 года. Евро поднялся выше 95,2 руб. (закрывался на отметке 91,8 руб.). Позднее торги были остановлены, поскольку рубль упал до установленных Мосбиржей границ.

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Тем временем ЦБ РФ принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

«Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», — сообщил регулятор.

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Естественно, что в такой ситуации большинство россиян, имеющих какие-либо сбережения, начали задаваться вопросами: стоит ли покупать сейчас валюту, что будет с их сбережениями в банках и в принципе с ценными бумагами. Внятного ответа на эти вопросы пока дать не может никто — слишком мало информации о потенциальных геополитических и санкционных последствиях. Ясно одно: последствия будут, и, как это часто бывает, самыми тяжелыми могут оказаться ближайшие недели и месяцы.

На «социалку» деньги есть

В первые часы после начала спецоперации что-либо определённое говорить очень сложно, признает ведущий аналитик управления анализа рынков компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По его словам, в условиях высокой неопределённости почти невозможно говорить о каких-либо конкретных значениях курса рубля, или индекса Мосбиржи.

Впрочем, что касается внутренней экономики, то всё продолжит работать в прежнем режиме, хотя нельзя исключать повышенный спрос на наличность и товары первой необходимости, полагает эксперт. В области внешней торговли необходимо дождаться реакции архитекторов геополитической напряжённости. Однако наиболее вероятно, что большинство озвученных ограничительных мер в адрес РФ все же примут.

«На этом фоне всплеск инфляции почти гарантирован, как и локальный дефицит товаров первой необходимости. В отношении сбережений граждан рисков почти нет, так как иной сценарий был бы разрушительным для внутренней экономики. В то же время нельзя исключать появление лимитов на валютные операции», — добавил Андрей Кочетков.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отмечает: в том случае, если пакеты антироссийских санкций — а в том, что они будут, сомнений нет, — коснутся банковского сектора, валютные сбережения россиян, хранящиеся на банковских вкладах, могут быть заморожены на неопределенный срок.

По словам Бодровой, в стране достаточно рублевой ликвидности и запасов ФНБ, поэтому социальных выплат и прочих государственных обязательств осложнения вряд ли коснутся — по крайней мере, в первое время. При этом тренд на ослабление курса рубля в целом продолжится, считает она. Доллар может двинуться к 92, а затем и к 95 руб.

Всё будет зависеть от масштаба и жесткости санкций

Начавшаяся спецоперация привела к глобальному бегству активов в безопасные гавани, и это, естественно, подстегнуло доллар, который подскочил более чем на полпроцента в корзине других основных валют, подтверждает Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами. Евро упал на 0,8% до 1,1220 по отношению к доллару, курс рубля снизился до 87,02 рублей за доллар, а за евро дают 98,53 рубля. То есть, волатильность рубля высокая, а ближайшие ориентиры стабилизации по российской валюте — 85 за доллар и 95 за евро, считает эксперт.

Если же говорить о ситуации со сбережениями граждан и счетами предприятий в банках, то конкретные проявления экономических ограничений сейчас сложно предположить, поскольку они станут зависеть от масштабов и специфики западных санкций, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. То, что санкции будут ужесточены по сравнению с введёнными после признания ЛНР и ДНР, несомненно. В случае если санкции дополнительно не затронут основные системообразующие банки и ключевые российские активы, то ограничений на движение валютных средств не будет. Такова ситуация де-факто на утро 24 февраля.

Наибольший негатив в финансовом плане может возникнуть при запрете для ведущих банков на работу с корреспондентскими счетами в американских и европейских банках, полагает аналитик. В этом случае резко возрастут сложности во внешнеэкономических расчётах с Россией, конвертации иностранных валют и рубля. На практике это может означать масштабные ограничения в экспорте и импорте для российских компаний, перебои с поставками зарубежных товаров, их удорожание, поясняет Гойхман. Возможна даже «заморозка» валютных средств банков и их клиентов. Причём, не только на зарубежных счетах, но и частично на внутренних. Вероятны ограничения на конвертацию валюты в России. Могут быть прекращены операции с валютой по картам международных платёжных систем, особенно за рубежом.

Также, по мнению аналитика, может быть введён запрет нерезидентам на владение российских гособлигациями. Сейчас запрещены для американских инвесторов только покупки новых выпусков с 1 марта, но по выпущенным ранее долговым бумагам запретов нет. Если же держателей обяжут продать их до определенного срока, это резко ударит по долговому рынку и будет крайне негативным фактором для рубля.

Для российской валюты в любом случае ситуация связана с высокими рисками значительного обесценивания, указывает Марк Гойхман. Однако здесь помощь ему может оказать ЦБ России за счёт валютных интервенций, вливания дополнительной ликвидности на рынок и дальнейшего существенного повышения ключевой ставки.