Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции, сообщают информагентства.

"Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - цитирует агентство ТАСС телеобращение президента РФ.

В своем выступлении он отдельно обратился к гражданам Украины. "Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа", - сказал Путин.

"Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самый мощных ядерных держав. И более того - обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора", - заявил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.

"Ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь. В основе нашей политики - свобода", - сказал Путин, подчеркнув: "И мы считаем важным, чтобы этим правом - правом выбора - могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет".