Владимир Путин сделал предложение военнослужащим украинской армии

Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам России, призвал военнослужащих армии Украины не исполнять приказов руководства страны и немедленно сложить оружие.

«Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям» — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что вся ответственность за кровь, которая, возможно, будет пролита, лежит только на правящем на Украине режиме, который грабит страну и издевается над народом — тем, кому и приносили присягу украинские военнослужащие.

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О том же, как сообщил на брифинге оборонного ведомства его официальный представитель Игорь Конашенков, заявил и глава Минобороны России Сершей Шойгу, по словам которого «военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам», а потому необходимо «относиться к ним с уважением».

Министр обороны РФ дал поручение «проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям».

Но, если к украинским военносружащим в России готовы быть достаточно лояльными, то в отношении тех, кто имеет намерение создать угрозы для России и ее граждан, ответ «будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались» — предупредил Владимир Путин, подчеркнув что в РФ готовы к любому развитию событий.