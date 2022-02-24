Владимир Путин заявил, что Россия остается частью мировой экономики

На встрече в Кремле, которую ранее сегодня анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, присутствовали руководители крупнейших компаний, работающих в разных секторах экономики, в том числе в сфере промышленности, IT, ритейла и банков.

Выступая перед бизнесменами, глава государства подчеркнул, что Россия остается частью мировой экономики. «И в этой связи настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью», — сказал президент.

«Наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее даже по политическим соображениям эти рестрикция будут», — заявил глава государства. Он призвал предпринимателей отнестись к происходящему с пониманием и работать вместе с правительством для поиска «тех инструментов, которые поддерживали производства, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются».

Путин подчеркнул, что операция на территории Украины — вынуженная мера. «Просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям», — заявил президент.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, который обратился к Владимиру Путину с просьбой обеспечить предсказуемость условий ведения бизнеса на фоне сложившейся ситуации, отметил, что предприятия России научились адаптироваться и развиваться в условиях кризиса — российским компаниям придется работать еще более энергично, не допуская сокращения рабочих мест и скачков цен. «Мы прекрасно понимаем, что новые санкции будут намного жестче всех предыдущих ограничений, коснутся и многих секторов: финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования. Они коснутся определенных видов и сырья, и комплектующих, и могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно-логистические цепочки», — заявил Шохин.

Глава РСПП подчеркнул, что в нынешних условиях Россия не отказывается от международных обязательств. Он пояснил, что речь идет, в частности, о климатических проектах.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции на территории Украины. Он отметил, что в планы Москвы не входит оккупация республики. После этого Центробанк принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации на финансовом рынке, а также предписал брокерам временно остановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти прогнозировали эмоциональную реакцию рынков и финансового сектора на начало военной спецоперации в Донбассе. «Эмоциональная реакция рынков и эмоциональная реакция в финансовой сфере, она прогнозировалась. И для того, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности и так далее, поэтому да, это неизбежно эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется и примет более спокойный, осознанный характер», — сказал Песков.

Ранее «Эксперт» писал о том, что правительство РФ подготовило меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз. Были смоделированы последствия введения санкций и сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и компании полностью готовы к их реализации, сообщает пресс-служба кабмина. «На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — подчеркнули в правительстве.