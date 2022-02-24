Военный бюджет США: долой борьбу с террором. Даешь противостояние великих держав

Не завершив до конца процедуру принятия бюджета на 2022 финансовый год, администрация Байдена и Министерство Обороны США готовят свой проект бюджета на следующий. Вопреки предвыборным ожиданиям и чаяньям неосоциалистов из числа сторонников демпартии, первый «истинно Байденовский» оборонный бюджет (на 2022 год пришлось взять за основу проект администрации Трампа) не только не будет сокращен, но и обещает поставить новый рекорд. Один только базовый запрос Пентагона, как ожидается, превысит $770 млрд, а он почти всегда перекрывается в итоге — ведь оборонные расходы идут и по другим ведомствам.

В годы, когда Белый дом возглавлял Дональд Трамп, процесс принятия бюджетных законов стал достаточно непростым — сказывалось обострившееся противостояние демократической и республиканской партий. В ходе промежуточных голосований по законам «Об ассигнованиях на национальную оборону» (National Defense Authorization Act, NDAA — именно этот комплексный документ у нас принято упрощенно называть «оборонным бюджетом США») случались даже впервые за полвека полные расколы по партийному признаку. Вещь совершенно естественная, как может нам показаться, но шокировавшая американских политических обозревателей тем, что шла в полный разрез с национальной традицией совместной работы партий над ключевыми для страны документами.

Потому что обычно бюджеты принимались. Порой, с задержками, требовавшими продления финансирования существующих программ (continuing resolution, CR). Или даже вызывавшими «шатдауны» (англицизм от Government shutdown) — приостановку работы государственных учреждений и всех бюджетных организаций (хотя критично важные отрасли, в частности военные, от них, конечно, защищены). Зимой 2018-2019 годов такой «шатдаун» стал рекордным в американской истории — на 35 дней сотни тысяч госслужащих либо были отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо были вынуждены работать, не зная, когда получат зарплату.

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После смены президентской администрации, установления демократами контроля над Палатой Представителей и равного разделения мест в Сенате казалось, что дело пойдет проще. Но куда там. Ситуация повторилась зеркально — оказавшиеся в оппозиции республиканцы действуют достаточно сплоченно, а «победители» демократы оказались расколотыми на консервативные и неосоциалистические фракции, кардинально расходившиеся по вопросам принципиальных предвыборных обещаний в области масштабных социальных и инфраструктурных проектов.

Из-за этого США уже почти половину 2022 финансового года, начинающегося у них 1 октября (как тут не порадоваться нашей простой системе совпадения финансовых и календарных годов), живут в состоянии «continuing resolution» с регулярными переносами подписания бюджета на уже идущий год. В таком режиме государственные институты в целом работают, люди получают заплаты. Но, упрощая (не будем перегружать читателя деталями путанного американского законодательства), есть сложности с началом финансирования новых программ.

Сказалось это, естественно, и на законе о национальной обороне. Причем, американским военным должно быть вдвойне обидно, так как в этот раз NDAA был согласован без особых проблем и подписан еще до Нового года. Это и немудрено, если учесть, что администрация Байдена, сосредоточившая внимание на «идеологически»-важных социальных проектах просто взяла с минимальными правками проект оборонного бюджета, который успела подготовить еще команда Трампа. В частности, туда в полном объеме попало финансирование модернизации ракетно-ядерной триады стратегических ядерных сил США, вопреки требованиям экономии, на которой настаивали демократы во время предвыборной кампании. (Год назад мы уже писали о спорах по поводу полной ликвидации в США сухопутной компоненты в виде шахтных межконтинентальных баллистических ракет). В бюджет, пусть с оговорками, попали даже такие совершенно одиозные программы трамповских времен как новая крылатая ракета с ядерной боеголовкой для подлодок. В итоговом тексте шахтные ракеты были защищены от сокращений, а новая ракета GBSD получила финансирование.

Ну, то есть, как «получила». Поскольку режим «continuing resolution», как уже было сказано выше, продолжается, деньги выделяются ограниченно. Это, в частности, сильно бьет по модернизации ядерной триады: программы новой МБР GBSD, стратегического бомбардировщика B-21 и новой ракетной субмарины «Колумбия» идут параллельно и очень объемны. Режим ограничений повлияет как на выделение средств на них напрямую, так и на сопутствующие системы. У них, между тем, и так были проблемы с COVID, а задержку из-за не принятого вовремя бюджета не стоит и надеяться догнать. В результате, по оценкам американских военных (возможно, конечно, заведомо «паникерским»), во всех трех программах срок постановки на дежурство уезжает вправо на год.

Кроме них страдают и новые программы гиперзвукового оружия и других ракетных комплексов средней дальности, нового легкого танка MPF, систем связи, стрелкового оружия, капитального ремонта двух авианосцев и пяти подводных лодок, нового истребителя NGAD, количества летных часов летчиков и т.д. и т.п. Даже если в ближайшее время споры урегулируют и ограничения снимут, очевидно, что должным образом «освоить» средства не удастся. Точнее, освоить-то, может, освоят — но результат будет неполноценный.

Пока пять месяцев “continuing resolution” еще не рекорд (в 2013 году так прожили полный финансовый год), но приятного таком развитии событий, если взять во внимание новую гонку вооружений, мало. А режим на данный момент продлен до 11 марта.

И при всем этом нынешний NDAA оказался на 5% больше, чем последний бюджет Трампа!

Тут мы подходим к моменту, который в России часто вызывает путаницу: что понимать под «оборонным бюджетом/расходами США».

Есть бюджет непосредственно американского Минобороны. Но в него не входит разработка и производство по военным ядерным программам — исторически это в США выведено из-под контроля военного ведомства в Минэнерго (собственно, в США Department of Energy это, как бы ни обманывало название, по нашим меркам Росатом, причем исключительно его военный сегмент). Есть траты на «заморские военные операции» и «прочие оборонные расходы». Хотя бюджет Пентагона составляет в NDAA подавляющую часть общей суммы, остальные статьи тоже вносят в нее существенный вклад — все вышеперечисленные, кроме заморских операций.

На 2022 финансовый год Пентагону выделено $740,3 млрд; еще $27,8 млрд должно получить на оборонные программы Минэнерго. То есть, вместе с прочими расходами, но без «заморских операций», оборонные расходы США должны приблизиться к $778 млрд.

Демократия требует денег

Демократы оправдывались тем, что это все «пережитки царизма»… извините, трампизма. И что «первый настоящий бюджет Байдена» будет в 2023 финансовом году.

И действительно: судя по появляющимся в СМИ «сливам», «первый настоящий» будет впечатлять.

Сейчас вы поймете, к чему были приведенные нами выше краткие разъяснения структуры того, что в наших СМИ называют «оборонным бюджетом США». Судя по утечкам, бюджетный запрос только Пентагона составит $770-780 млрд. Это значит, что вместе с военным атомом (Минэнерго) оборонные расходы США, вместо обещанного демпартией сокращения, гарантированно превысят $800 млрд. Немыслимый еще недавно рекорд — разумеется, с точки зрения абсолютных выражений. Относительно общегосударственных (или с учетом пересчета цены доллара), расходы в годы Холодной войны — и тем более Второй мировой — были куда больше.

И это только базовый бюджетный запрос от администрации и министерств! А к нему ведь позже публикуют «лист дополнительных пожеланий» — Конгресс, как правило, удовлетворяет его и добавляет еще сверху — как непосредственно, так и блокируя меры экономии, которыми порой министерства шантажируют законодателей. Для примера, бюджетный запрос на текущий год для Пентагона был всего около $715 млрд, а в итоге ведомству согласовали, как мы писали выше более $740 млрд.

Конечно, многое списывают и будут списывать на инфляцию. Из-за эпидемии COVID, заливания экономики деньгами в рамках мер по ее восстановлению и на новые социально-инфраструктурные программамы, да и в целом из-за накопившихся проблем она в США достигла за последние 12 месяцев 7,5%. Для многих стран это хорошее значение, но для американской экономики и общества, привыкших и «отрегулированных» под 1-2%, это, мягко говоря, шок. Таким образом, с учетом инфляции бюджет будет без особого увеличения, но и это идет вразрез с прошлыми декларациями и позициями левого крыла демпартии, призывающих к сокращению расходов на оборону даже в абсолютном выражении.

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Детально то, куда пойдут средства, что планируется финансировать и в каком объеме закупать (американский бюджет не полностью, но в значительной мере открыт в этих вопросах), станет известно, вероятно, только в течение марта, а возможно даже в начале апреля — опять-таки из-за задержек с текущим бюджетом. Вероятно, будут опубликованы предварительно давно обещанные ключевые доктринальные документы нынешней администрации: стратегия национальной обороны, нацбезопасности, политика в ядерной области и другие.

Пока же можно строить только прогнозы.

Учитывая курс на долгосрочное противостояние с Китаем, фокус (в том числе и публичный) будет сделан на разработку и создание новых систем вооружений, в первую очередь пригодны к постановке в строй в течение текущего десятилетия. Речь о гиперзвуковых ракетных системах, авиационных комплексах, системах сетецентрической войны («военном интернете»).

Отдельно необходимо отметить, что модернизация ядерной триады будет профинансирована в полностью достаточном объеме, возможно — с компенсацией последствий “continuing resolution”. Возможно, дополнительных трат потребует и Минэнерго, у которого, согласно недавним заявлениям, с процессом восстановления отрасли производства термоядерных зарядов дела обстоят, мягко говоря, не самым лучшим образом.

Будет декларировано списание в целях экономии определенного списка устаревших вооружений, но значительную его часть срежет Конгресс, опасающийся снижения боевых возможностей, что называется, «здесь и сейчас». Из-за обострения отношений с Россией эти доводы будут звучать особо актуально.

Освобождение от расходов на операцию в Афганистане позволит профинансировать усиленное развертывание в Европе, на так называемом «восточном фланге НАТО», хотя его постараются сделать как можно более дешевым при максимальной публичности. Об одном из возможных вариантов этого «Эксперт» писал еще полгода назад.

Текущее обострение несомненно облегчит прохождение ключевых высокотехнологичных программ — в особенности, ядерных. Принципиальным противникам ядерного оружия в Конгрессе будет сложнее говорить о его ненужности и бесполезности во все более ярко проявляющуюся «Эпоху противостояние великих держав v.2.0». Однако обостряющийся раскол в самой демпартии может иметь множество сценариев развития — вплоть до объединения администрации по вопросу NDAA с республиканцами и консервативным крылом демократов, которые потребуют еще большего увеличения бюджета.

Одно можно сказать точно: ни о каком сокращении военных и оборонных расходов при Байдене речи не идет — как не шло до текущего кризиса (бюджетный запрос готовится длительное время) и нет причин считать, что пойдет в будущем. США полностью придерживаются курса двух прошлых администраций на переформатирование бюджета и оборонки от эпохи «войны с террором» на «эру противостояния великих держав».