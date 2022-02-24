Все иностранцы покинули наблюдательный совет Сбербанка

Независимые директора Эско Ахо, Надя Уэллс и Натали Брагински Мунье 24 февраля покинули наблюдательный совет Сбербанка по личному заявлению. Соответствующая информация размещена на странице совета на сайте банка.

«Считается выбывшим из состава наблюдательного совета с 24.02.2022 по личному заявлению», — говорится в сноске на странице набсовета.

Бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо в наблюдательном совете Сбербанка входил в комитет по стратегическому планированию и устойчивому развитию и в комитет по управлению рисками. Как уточняет ТАСС, Эско Ахо сообщил, что выходит из состава наблюдательного совета Сбербанка на фоне событий на Украине. Он указал, что решение связано «с общей ситуацией», в результате которой такие действия с его стороны является необходимыми.

Магистр делового администрирования Надя Кристина Уэллс в набсовете была куратором по ESG и устойчивому развитию, также она возглавляла Комитет по аудиту. Выпускница Гарвардской школы бизнеса Натали Брагински Мунье была членом комитета по аудиту и комитета по стратегическому планированию и устойчивому развитию.

Наблюдательный совет — коллегиальный орган управления Сбербанка, который осуществляет стратегическое управление, определяет основные принципы и подходы к организации в банке системы корпоративного управления. Председателем набсовета Сбербанка является министр финансов РФ Антон Силуанов.

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