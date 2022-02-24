Акции европейских компаний рухнули в четверг

Торговую сессию 24 февраля главные европейские индексы начали с резкого падения. После объявления Россией о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе европейские инвесторы начали лихорадочно избавляться от рисковых активов из-за опасений разгона инфляции и остановки восстановления экономики.
Общеевропейский индекс STOXX 600 упал утром 24 февраля на 2,9% до самого низкого после мая 2021 года минимума. Еще более сильным оказалось падение главного немецкого индекса DAX. Он после удара колокола, извещавшего о начале торгов, рухнул на 4,4%. Большинство аналитиков считает главной причиной столь сильного падения зависимость ФРГ от российских энергоносителей.
В Париже индекс CAC рухнул утром на 4,2%, однако после этого ликвидировал почти треть обвала. На фоне континентальных обвалов более-менее сносно смотрится британский индекс FTSE 100, упавший после открытия биржи на 2,4%.
Ирландский индекс ISEQ 20 обвалился почти на 4%. Крупные убытки понесли Ryanair, ICG и банки.
Если говорить о конкретных компаниях, то наиболее серьезные потери понесли те, что связаны с Россией. Например, акции Raiffeisen Bank, UniCredit и Societe Generale упали на 5 – 6,6%. Банковский индекс тоже сильно упал – на 4,2%.
Больше всего потеряли в цене акции технологических, туристических и развлекательных компаний.
Баррель нефти марки Brent подорожал сегодня на 5,4% и перевалил психологически важную стодолларовую отметку – 102,48 доллара. По другую сторону Атлантики, где торги еще не начались, наблюдается схожая картина: нефть марки WTI выросла в цене на 5,3% и достигла восьмилетнего максимума - 96,95 долларов за баррель.