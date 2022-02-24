Акции европейских компаний рухнули в четверг

Торговую сессию 24 февраля главные европейские индексы начали с резкого падения. После объявления Россией о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе европейские инвесторы начали лихорадочно избавляться от рисковых активов из-за опасений разгона инфляции и остановки восстановления экономики.

Общеевропейский индекс STOXX 600 упал утром 24 февраля на 2,9% до самого низкого после мая 2021 года минимума. Еще более сильным оказалось падение главного немецкого индекса DAX. Он после удара колокола, извещавшего о начале торгов, рухнул на 4,4%. Большинство аналитиков считает главной причиной столь сильного падения зависимость ФРГ от российских энергоносителей.