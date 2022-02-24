Юбилей Народного артиста России Андриса Лиепы отметят в Кремле

В творческом вечере примут участие ученики и друзья именинника - звезды балета и премьеры ведущих музыкальных театров: Евгения Образцова, Юлия Махалина, Анжелина Воронцова, Анна Никулина, Мария Хорева, Серхио Берналь, Бахтияр Адамжан, Владимир Шкляров, Семен Чудин, Ксандер Париш, Артемий Беляков, Надира Хамраева, Анастасия Заклинская и многие другие. Ведущий вечера – сам юбиляр маэстро Андрис Лиепа. Концерт пройдет в рамках большого проекта Лиепы "Автографы и имиджи".

"Мне очень хотелось, чтобы приехали мои друзья, но из-за коронавируса и ограничений вряд ли получится пригласить участников из других стран, но будут мои друзья из Большого театра России и Мариинского театра, где я работал, а также из Михайловского театра и, возможно, из театра Станиславского. Очень хочу привезти молодых талантливых артистов из Ташкента", - говорит сам юбиляр.

Звезда балета и премьер трех самых знаменитых театров - Большого, Мариинского и Американского театра балета, Андрис Лиепа обладал необыкновенным сценическим магнетизмом. С первого появления в его Зигфриде, Альберте, Дезире безошибочно угадывался законный наследник славы знаменитых предшественников в амплуа danseur noble.

Сцена Государственного Кремлевского Дворца знакома Андрису Лиепе в буквальном смысле с детства - впервые он выступил на ней в возрасте 9 лет. Далее было Московское хореографическое училище и Большой театр, которому он отдал 8 лет. За это время он станцевал на сцене Большого все самые значимые мужские балетные партии, от Принца в "Щелкунчике" и "Спящей красавице" до Альберта в "Жизели", а также Курбского в "Иване Грозном" Прокофьева и Бориса в "Золотом веке" Шостаковича.

После Большого театра были выступления в лучших театрах мира: La Scala в Милане, "Гранд-опера" в Париже, New York City Ballet и Американский театр балета в Нью-Йорке, Мариинский театр в Санкт-Петербурге. А после окончания сольной карьеры Андрис Лиепа начал не менее успешную режиссерскую деятельность, причем ставил он не только балетные спектакли, но и оперы, балы и даже концерты популярной музыки для ведущих российских исполнителей. С 2019 года Андрис Лиепа в основном живет в Ташкенте, где возглавляет балетную труппу Государственного академического Большого театра Узбекистана им. Алишера Навои.

На вечере в Кремле выступят известнейшие звезды балета России и Узбекистана. Заслуженная артистка Узбекистана Надира Хамраева исполнит балет Стравинского "Жар-птица", а артисты ташкентской труппы готовят номер "Настроение" на музыку Щедрина, который когда-то Лиепа танцевал с Ниной Ананиашвили. Также зрителей ждут фрагменты других балетов из репертуара Лиепы.