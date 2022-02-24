Запад отказывается от российской нефти и газа

Ответная реакция Запада на боевые действия на Донбассе приобретает все более взрывной характер. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что его страна будет вынуждена отказаться от закупок российской нефти и газа. Однако по состоянию на 13.00 московского времени 24 февраля транзит российского газа через украинскую ГТС продолжается. Хотя может быть перекрыт в самое ближайшее время.

По утренним сообщениям в четверг 24 февраля «Газпрома» и «Оператора ГТС Украины», подача российского газа для транзита через территорию Украины проводится в штатном режиме и в соответствии с заявками европейских потребителей — 83 млн кубометров на 24 февраля. Рост по сравнению с заявками на 23 февраля — на 31,4%.

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Стабильно функционируют «Северный поток — 1» (55 млрд кубов в год) и «Турецкий поток» (34,5 млрд). Но уже два месяца российский газ не качается по трубопроводу «Ямал — Европа», а транзит по украинской ГТС в январе снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза. В результате, по данным «Газпрома», экспорт «голубого топлива» в Европу в прошлом месяце упал сразу на 41% по сравнению с январем 2021 года. Основная причина, по мнению руководства российской компании, в существенном снижении заявок европейских потребителей из-за чрезмерно высоких спотовых цен.

Тем не менее, все обязательства «Газпрома» по долгосрочным контрактам и в конце прошлого года и в январе выполнены. О чем свидетельствуют и заявления Еврокомиссии.

Частично российский газ был заменен американским СПГ. Но европейские терминалы работают на предельной мощности. Поэтому существенно увеличить февральские поставки СПГ будет затруднительно.

Между тем, по оценке Банка России, потоки внешних платежей в нефтегазовой сфере именно из-за снижения экспорта в январе этого года снизились сразу на 12%. Ситуация в российском ТЭК может резко обостриться в результате введения новой, более токсичной, порции западных санкций в самые ближайшие дни.

Как известно, американский президент Джо Байден уже ввел санкции против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream AG. Министерство экономики ФРГ, по словам канцлера Олафа Шольца, отозвало из Федерального сетевого агентства доклад о возможности сертификации этого газопровода. Конечно, можно было бы запустить газопровод и без сертификации, уплатив немецким властям штраф в 1 млн евро.

Но сейчас после начала военной операции на Донбассе это стало совершенно невозможным. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек уже заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» невозможен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Более того, немецкий чиновник также сообщил, что Германия вынуждена будет отказаться от закупок российской нефти и газа после начала военной операции РФ на Украине. По словам министра, страна будет покупать энергоносители в других странах.

Конечно, угроза Роберта Хабека выглядит пока пустой. Накануне донбасских событий зарубежные эксперты и аналитические центры, обсуждая возможность запрета на импорт российской нефти, указывали на то, что она обеспечивает 10% мирового потребления. И полностью заместить её даже с учетом разрешения поставок из Ирана практически невозможно. Не случайно в течение первой половины дня цена марки Brent уверенно перешагнула рубеж в 100 долларов за баррель и продолжает дорожать.

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С российской маркой Urals ситуация еще запутаннее. Дело в том, что многие НПЗ в Италии и Нидерландах заточены на сернистую российскую нефть и их перенастройка займет многие месяцы. Urals также в заметных количествах (до 2% от необходимых объемах) закупают и американские НПЗ.

Что касается российского газа, то полностью его заменить в Европе, как считают все опрошенные «Экспертом» эксперты, невозможно. В лучшем случае за счет поставок СПГ — половину. Для оставшихся объемов не хватит мощности европейских терминалов. В Германии их вообще нет. К тому же американский СПГ при регазификации выделяет в атмосферу избыточные, по требованиям экологических стандартов ЕС, объемы метана.

Таким образом, несмотря на то, что украинский транзит газа, скорее всего, будет перекрыт в ближайшее время, прокачка топлива по «Северному потоку — 1» и «Турецкому потоку» вряд ли будет остановлена.

Намного опаснее технологические санкции, о чем «Эксперт» в материале «Российской промышленности надо выстоять пять лет» писал накануне. Первый шаг в направлении ужесточения санкционного давления на фронте технологий уже сделан. В пятницу, как обещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС введет санкции против стратегических секторов экономики РФ, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам