Запад пригласили в «дивный новый мир» с газом по 2 тысячи евро за тысячу кубов

Цена на нефть марки Brent достигла семилетнего максимума, превысив 100 долларов за баррель после того, как президент России Владимир Путин приказал ввести войска на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Не отстают по динамике от нефти газ, бензин и основные металлы. Причем основное их подорожание еще только начинается, уверены инвесторы.
На сегодняшний день Россия является вторым по величине экспортером нефти после Саудовской Аравии и крупнейшим в мире производителем природного газа. И совершенно логично, что инвесторы опасаются перебоя в поставках сырья из-за политических событий. Администрация президента США Джо Байдена уже рассматривает вариант повторной продажи нефти из стратегических резервов страны (SPR), если цены на энергоресурсы резко вырастут.
На таком фоне стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent к 8:30 мск составила 101,31 доллара за баррель, что на 4,62% выше цены закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на апрель достигла 96,35 доллара за баррель, что на 4,61% выше, чем днем ранее.
Оптовые цены на газ также подскочили после решения Германии во вторник остановить окончательное одобрение «Северного потока — 2». Это решение вызвало реакцию Дмитрия Медведева, бывшего президента России, а ныне заместителя председателя Совета Безопасности. «Ну, добро пожаловать в дивный новый мир, где европейцы очень скоро будут платить 2000 евро за 1000 кубометров природного газа», — написал он в Твиттере.
Что касается металлов, то они подорожали практически все на 0,5-2%. Так, утром 24 февраля, золото показывает рост на 1,58%, серебро — на 1,73%, палладий — 1,57%, никель — 1,19%, платина — 1,03%, медь — 0,60%.
Начало спецоперации России существенно повлияло на мировые рынки, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. «Однако учитывая высокую вероятность появления на мировом рынке иранской нефти, вследствие восстановления договоренностей по ядерной сделке с Ираном, и американской сланцевой нефти, дальнейшего роста котировок мы не предполагаем. По нашему краткосрочному прогнозу цены на нефть установятся на уровне 102-103 доллара за баррель», — заявил он.
Тем временем, продолжает эксперт, 22 февраля стоимость мартовского фьючерса на природный газ в Европе составляла 948 долларов за тысячу кубометров (по данным площадки ICE), а уже сегодня цены на природный газ выросли на 6,5%. Цена из-за напряжённой ситуации вокруг Украины может установиться на отметке выше 1000 долларов за тыс. кубов.
«Газпром» выполняет и продолжит выполнять все свои обязательства по поставкам газа. Заявки на транзит российского газа через Украину увеличились. В долгосрочной перспективе цены способны вырасти до 1500-2000 долларов за 1000 куб. метров. Бум поставок американского СПГ в Европу не привел к существенному снижению цены на энергоноситель, заметил эксперт.
Что касается золота, то оно, указал Валерий Корнейчук, подскочило более чем на 1,7%, достигнув самого высокого уровня с начала января 2021 года — 1941 доллара за тройскую унцию. Выросли цены на серебро, платину и палладий на 1-3%. Как полагает аналитик, в обозримой перспективе такие цены на драгоценный металл сохранятся. Возможно также продолжение их роста.
Геополитическая эскалация последних дней значительно увеличила риск дальнейшего обострения энергетического и сырьевого кризиса, развивавшегося последние два года, подтвердила аналитик по товарным рынкам компании «Открытие инвестиции» Оксана Лукичева. Потенциальные сбои в торговле нефтью, газом, зерном и металлами представляют значительный риск для реальной экономики. Управляющие портфелями будут вынуждены хеджировать риски перебоев в поставках, увеличивая долю средств для закупок необходимого количества сырья. Вложения в товарные рынки также позволят захеджировать растущую инфляцию, остающиеся высокими геополитические риски и периодическое возвращение волн COVID-19.
При этом низкий уровень переходящих запасов и наблюдаемый дефицит на многих товарных рынках могут привести к нелинейному росту цен, особенно если геополитическая напряженность продолжит эскалировать, считает эксперт. Общие запасы товаров в мире (расчеты J.P. Morgan) за последние 6 месяцев сократились в совокупности на 25% от 64 дней мирового потребления в апреле 2020 г. до 48 дней потребления. Это минимальный уровень за последние пять лет.
В связи с создавшейся ситуацией можно ожидать продолжения роста инфляции в общемировом масштабе, а также остановку/притормаживание крупнейшими регуляторами ужесточения денежно-кредитной политики, заявила «Экперту» Оксана Лукичева. Это будет способствовать дальнейшему росту цен и девальвации через сырьевые цены доллара США, а вместе с этим и остальных фиатных валют. Крайне высок риск скатывания мира в гиперинфляцию, а также торможения темпов роста мировой экономики.
На этом фоне цены на основные сырьевые товары в среднесрочной перспективе могут достичь очередных максимальных уровней. Так, полагает эксперт, по нефти можно ожидать роста до 125 долларов за баррель на «пике» нервозности, с дальнейшей стабилизацией в районе 90-110 долларов за баррель. Золото может получить поддержку к возврату до 2000 долларов за унцию, серебро — к 28-30 долларов за унцию, платина — к 1200-1350 долларам за унцию, палладий — к 3000 долларам за унцию.
При этом, согласно оценке аналитика, алюминий продолжит расти до 3400-3700 долларов за тонну, никель — до 28 тыс. долларов за тонну, медь — до 10500$ за тонну, цинк — до 4000-4400 долларов за тонну. Пшеница вырастет в цене до 10,5 долларов за бушель и выше, кукуруза — выше 8 долларов за бушель. Резкий рост цен на зерновые и масличные, а также снижение поставок из России, добавила Оксана Лукичева, могут привести к росту политической напряженности по всему миру. Особенно в основных регионах-импортерах — Африке и странах Ближнего Востока, странах Юго-Восточной Азии.