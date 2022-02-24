Заявка на транзит газа из РФ в Европу через Украину выросла до 84 миллиона кубометров

Заявка на транзит российского газа через Украину в Европу на 24 февраля увеличилась до 83,9 миллиона кубометров. Об этом сообщает сайт «Оператора ГТС Украины». Уточняется, что данные могут измениться.

Фактический поток через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России во вторник, 22 февраля составил 50,3 млн кубометров против 50,7 и 47,7 млн кубометров 21 и 20 февраля соответственно, отмечает «РИА Новости». Накануне, 23 февраля, заявки увеличились на 10 млн куб. м, до 60,959 млн кубометров — примерно на 20% выше показателя предыдущего дня.

Транзит российского газа через Украину резко сократился в январе — в среднем он был почти в два раза меньше, чем прописанные в контракте 109 миллионов кубометров в сутки. К февралю «Газпром» увеличил прокачку, однако вскоре она снова снизилась, а затем опустилась до январских отметок.

Сейчас заполненность газовых хранилищ Европы, отбор из которых производится до конца марта, находится на самом низком уровне — вчера она составляла 30,4%, что почти на 12 п.п. ниже среднего показателя той же даты за прошлые пять лет.

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко 22 февраля заявлял, что в текущем году «Газпром» сохранит транзит через украинскую газотранспортную систему при условии отсутствия на территории страны боевых действий. «Если не будет полномасштабной войны, то есть активных военных действий на всей территории Украины, мы не ожидаем прекращения транзита», — говорил Витренко в ходе брифинга, трансляция которого проходила на странице компании в Facebook. Он отмечал, что в случае остановки транзита газа «Газпрому» будут грозить многомиллиардные штрафы.

По словам экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, новое руководство компании совершило серьезную ошибку, вовремя не закупив газ у России, и в настоящий момент компания находится в глубоком кризисе. Согласно мнению Коболева, которое он озвучил самом в начале года, возможен сценарий, при котором Киев будет вынужден осуществлять несанкционированный отбор российского газа из транзитного потока, что повлечет остановку транзита по территории Украины и расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года. Это, в свою очередь, с большой вероятностью приведет к запуску «Северного потока-2» и отказу «Газпрома» от использования украинского маршрута «при полном молчаливом согласии западных партнеров», отмечал Коболев.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам, сообщив о вводе российских войск в Донбасс и начале специальной военной операции, направленной на демилитаризацию Украины.