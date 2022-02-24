Зюганов призвал украинцев выгнать засевшую в Киеве свору

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов призвал украинцев объединиться и выгнать «свору», засевшую в Киеве.

По его мнению, президентом РФ Владимиром Путиным было принято очень сложное, но ответственное и правильное решение, передаёт РИА Новости.

«Сегодня момент истины. И я бы хотел обратиться к народу Украины... давайте вместе сейчас сплотимся и выгоним эту свору, которая села в Киеве и уродует вашу жизнь, не дает нам спокойно дружить и мирно развиваться», – заявил Зюганов.

Ранее «Эксперт» сообщал, что военнослужащие ВСУ массово покидают передовые позиции на линии соприкосновения.

«По данным нашей разведки, отмечается, что украинские военные бегут по всей линии соприкосновения массово отказываются выполнять приказы командования и покидают передовые позиции», – заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

