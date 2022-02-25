Антироссийские санкции Японии не затронут выпущенные в 2018 году бонды «Газпрома» в иенах

Санкции Японии против России, введенные в связи с эскалацией конфликта на Украине и подразумевающие запрет на операции с российскими государственными ценными бумагами, не распространяются на выпущенные в иенах бонды компании «Газпром».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя японского правительства.

Как поясняет агентство, в 2018 году «Газпром» осуществил дебютную сделку по размещению на внутреннем рынке страны облигаций в иенах под гарантию Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) на сумму, эквивалентную $578 млн. «"Газпром" выпустил бонды в иенах в 2018 году. Таких бондов санкции не касаются"», — заявил собеседник агентства.

В рамках дополнительных санкций в отношении РФ Токио запрещает выдачу виз россиянам, замораживает активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия», а также ограничивает экспорт организациям, связанным с военным сектором. При этом энергетический сектор исключен из сферы антироссийских санкций по договоренности с США и другими странами. Объявлен запрет на любые операции с российскими государственными ценными бумагами в Японии. Помимо этого, японские власти сообщили о запрете на экспорт в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на выдачу виз представителям ДНР и ЛНР.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля, обратились к стране за помощью. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, но будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.

Соединенные Штаты ввели санкции против почти 80% банковских активов в России из-за начавшейся на Донбассе военной операции. Ограничения распространяются на крупнейшие российские банки и компании, в том числе ВТБ, Сбербанк и «Газпром».

Ранее «Эксперт» писал о том, что премьер-министр Японии Фумио Кисида уклонился от конкретного ответа на вопрос, оставляет ли Япония за собой возможность отключения России от системы SWIFT. «Каждая страна объявила о своих собственных санкциях. Наша страна определила содержание своих санкций после тщательной координации и взаимодействия с Соединенными Штатами и европейскими странами. Прежде всего, нам нужно быстро провести все необходимые процедуры для объявленных сегодня санкций. А затем, исходя из ситуации, действовать соответствующим образом в тесном сотрудничестве с заинтересованными странами», — сказал Кисида, отвечая на соответствующий вопрос депутата о возможности отключения России от системы SWIFT.