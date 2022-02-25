Банки подпортили праздник отскоку рынка акций

Отскок российского рынка акций ожидался сегодня многими экспертами. Санкции введены; те, кто хотел продать акции, уже сделали это. Закончился также «вынос по стопам» и принудительное закрытие брокерами маржинальных позиций ряда клиентов.

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После всего этого инвесторы задумались: а не слишком ли дешево стоят акции большинства российских эмитентов, учитывая нефть по $100 и дорожающие металлы? Ответом на этот вопрос стали начавшиеся с открытием торгов покупки.

Наибольшим спросом пользовались бумаги сырьевых компаний негосударственного сектора, которые к тому же поддерживают ожидания выплаты огромных дивидендов. По некоторым акциям дивидендная доходность зашкалила за 20%. Причем, дивидендный период близок: обычно те, кто хочет «прокатиться на дивидендах» начинают осторожно приобретать акции в портфели в конце февраля – начале марта.

Особняком сегодня держались бумаги «Ростелекома». Компания хотя и контролируется государством (через Росимущество и ВЭБ), но ее вчерашнее падение на 20% выглядело неоправданным и основанным больше на всеобщей панике, нежели на здравом смысле. Традиционно акции связи являются некими защитными бумагами в периоды финансовой нестабильности. Но вчера все защиты были сломлены. Поэтому сегодняшний рост «Ростелекома» на 26% выглядел логичным. Впрочем, нет никакой уверенности в том, что бумага и дальше продолжит расти опережающими рынок темпами.

Отвратительная ситуация с акциями ВТБ и Сбера, которые закрыли основную сессию легким снижением. Инвесторы не уверены, что западные санкции не нанесут серьезных потерь бизнесу этих банков. Скорее всего, их внешнеэкономическим клиентам нужно будет искать другие обслуживающие банки.

Косвенно эти опасения подтверждаются тем, что Банк России рекомендовал менеджменту банков рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и бонусов.

Отдельная загадка кроется в Сбере. Непонятно, нужно ли будет западным инвесторам в соответствии с санкциями выходить из капитала банка, и если да, то станут ли они это делать, или просто «переложат» акции Сбера на свои офшорные компании. На начало этого года нерезиденты контролировали свыше 40% обыкновенных акций Сбербанка. Если такой объем начнет выставляться на продажу на бирже, акции Сбера подешевеют кратно.

Кроме того, сохраняются и риски введения новых санкций, которые опять в первую очередь ударят по финансовому сектору. Бенефициаром всех этих проблем может стать банк «Тинькофф», который получит новых, в том числе очень крупных, клиентов. Банк полностью частный, поэтому санкции его вряд ли напрямую коснутся. Акции головной компании бизнеса Олега Тинькова TSC Group сегодня в течение основных торгов подорожали на 12%.

Курс рубля вырос к доллару на 1,7%. Некоторые эксперты считают, что Банк России будет пытаться увести российскую валюту в район 80 руб за доллар и стабилизировать ее там путем регулирования объема валютных интервенций.

По-прежнему трейдеры ждут, что для придания рублю силы, и чтобы меньше тратить валютные запасы, регулятор в ближайшие дни объявит о повышении ключевой ставки. Поэтому сегодняшняя волна инвестиционного оптимизма пока только едва докатилась до рынка ОФЗ: цены обязательств Минфина РФ отыграли менее четверти вчерашних потерь. Исходя их доходностей ОФЗ, ставка может быть повышена с нынешних 9,5% до 12-14% годовых.