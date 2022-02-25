Банки повысили ставки по вкладам

По итогам второй декады февраля средняя максимальная ставка десяти крупнейших российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 8,15%. По сравнению с первой декадой она повысилась на 0,35%. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

«Результаты мониторинга в феврале 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада февраля — 7,80%, II декада февраля — 8,15%», — говорится в сообщении ЦБ.

Как следует из диаграммы, представленной регулятором, максимальная ставка по вкладам в 7,8% оставалась неизменной с третьей декады января. Она поднялась после того, как Банк России 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,5% годовых.

В число банков, данные которых Центробанк использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Ранее «Эксперт» писал, что россияне за один день сняли с банковских счетов 111 млрд рублей. Это рекордный всплеск с 27 марта 2020 года, когда на фоне начала пандемии и предложения ввести налог на процентный доход с крупных вкладов, население и бизнес за день сняли 174,9 млрд рублей. После экстренного обращения Путина о начале военной операции в Донбассе 24 февраля, уже в первой половине дня у банкоматов образовались очереди.