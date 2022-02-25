Газа до отказа: война не остановит прокачку через Украину

Несмотря на дальнейшее развитие спецоперации России на Украине, объем прокачки российского топлива через украинскую территория поднялся до 100 млн кубических метров в сутки. Таким образом, заявка на транзит выросла на 19%, что приблизилось к объемам поставок по долгосрочному бронированию — около 109,5 млн куб. м в сутки.

При этом заявки на других направлениях остаются на прежних уровнях. Так, запрос на поставки по «Северному потоку» сохраняются на отметке в 107,7 млн куб. м, Прямая прокачка газа «Газпрома» в направлении Германии по трубопроводу «Ямал — Европа» по-прежнему не ведется.

Война войной, а транзит — по расписанию

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Очевидно, что от закупок российского газа европейцев не отвратили ни внешнеполитическая ситуация, ни то, как выросли в следствие этого цены на природный газ. За последнее время стоимость голубого топлива по данным Bloomberg взлетела на 60%. На середину дня 25 февраля стоимость газа скорректировалась до 1248,5 долларов.

Днем ранее контракт закрылся на уровне более 1602 долларов за 1 тысячу куб. м. В случае неблагоприятного развития событий аналитики прогнозируют новый взлет — до 2 тысяч долларов за тысячу куб. м. Природный газ с полным основанием можно называть сейчас не «голубым», а «золотым» топливом.

Продолжение стабильных поставок газа Россией через территорию страны, с которой де-факто идет война, наблюдалось и ранее. Так, заметил ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в ходе боевых действий в Южной Осетии в 2008 году транзит через Грузию со стороны РФ не прекращался. При этом топливо использовалось как самой Грузией, так и направлялось далее в Армению.

«И сейчас мы видим, что масштабные боевые действия идут, но Россия подает газ Украине. А Украина и сама потребляет, и пускает газ транзитом в Европу. То есть газовая сфера осталась за скобками у всех сторон», — отметил аналитик.

Ранее в некоторых СМИ прослеживалась идея, что якобы заявки на увеличения объема прокачки через территорию Украины связаны с желанием европейских государств финансово поддержать Киев. Однако, уверен Игорь Юшков, подтверждения данной версии нет.

«Мы видим, что транзит скорее не возрастает, но возвращается в нормальное состояние. «Газпром» и так оплачивает 109 млн кубометров прокачки. Компании в общем-то безразличны подобные тенденции, потому что сначала «Газпром» загружает свои сети, потом ему выгодно загружать украинские до 109 млн кубометров, а потом по остаточному принципу «Ямал-Европу», — заметил Юшков.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в комментарии «Эксперту» напомнил, что между «Газпромом» и «Оператором Газотранспортной системы Украины» (ОГСУ), а также «Нафтогазом, выступающего в роли посредника, был заключен транзитный контракт. Данное соглашение предусматривает принцип «качай или плати», который не подвергся изменениям в ходе военной операции.

«То есть «Газпром» обязан прокачать не менее 110 млн куб. м газа в сутки, либо он все равно обязан транзит оплачивать. При том украинской стороне финансово выгоднее, если «Газпром» ничего не будет качать через Украину, потому что тогда не будут тратиться ресурсы на выполнение данной работы, а деньги все равно будут идти. Так что если кто-то из западных партеров решил подобным образом помочь Украине, то он оказал медвежью услугу», — считает Фролов.

Газ сегодня и сейчас

Эксперты полагают, что увеличение прокачки газа через украинскую территорию, в сравнении с периодом начала текущего года, может быть связано сразу с несколькими причинами.

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«Я думаю, что здесь есть объективные обстоятельства. Дело в том, что в Европе практически закончился газ в подземных хранилищах. И если заканчивается один из источников — в данном случае ПХГ, то естественно идет переход на импорт», — заметил Юшков.

Кроме того, подчеркнул Александр Фролов, в Европе могли возникнуть опасения, связанные с сохранением надежности поставок топлива из-за ситуации на Украине. При этом на данный момент подобные страхи являются неоправданными.

«Украина, несмотря на военные действия получит свои деньги и все, что должна выполнить Россия по контрактным обязательствам. Ни о каких сакральных причинах роста транзита тут речь идти не может. Просто сложились экономические предпосылки, неважно по какой причине, и вырос спрос у конкретных покупателей «Газпрома». При том эти покупатели сидят где-то по направлению поставок с украинского коридора», — добавил Фролов.

Контракты заключает не Брюссель

Эксперты полагают, что в ближайшее время спрос на российский газ вряд ли изменится. В свою очередь, тенденция к увеличению прокачки топлива позитивным образом отразится на образе «Газпрома». В сложившейся ситуации Россия вновь показала себя надежным поставщиком, несмотря на внешние обстоятельства.

«Мы скорее можем увидеть, что «Газпром» и Россия подчёркивают свою готовность поставлять газ. Напомню, что звучали слова со стороны председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, о том Европе необходимо избавиться от зависимости от российского топлива. Причем потому, что страна якобы показала себя ненадежным поставщиком. Извините, но в какой момент РФ показала себя ненадежным поставщиком? Она и сейчас продолжает прокачивать газ, выполняет все обязательства, ОГСУ не является военной целью, с газопроводом тоже ничего не произошло», — заметил Александр Фролов.

Эксперт напомнил, что основными покупателями российского газа являются даже не отдельные европейские государства, а компании, для которых особенно важны выгодные условия закупок. «А потому, Брюссель может говорить все, что угодно, но контракты заключать не ему», — добавил Фролов.

С ним согласен и Игорь Юшков. Эксперт уверен: тот факт, что Москва продолжила поставки газа в полном объеме в условиях экстренной ситуации, положительно скажется на дальнейшем сотрудничестве Европы и российских компаний.

«Я думаю, что компании скорее заинтересованы в том, чтобы политические страсти улеглись и на них не было такого давления. Потому что у них будут определенные издержки имиджевые, если кто-то начнет педалировать, что вот, «вы закупаете у «Газпрома». Но пока, очевидно, закупки у нашей компании перевешивают», — заметил Юшков.

Запад не хочет стрелять себе в ногу

Явную незаинтересованность в сокращении транзита газа из России признает и западная пресса. Наша страна является крупнейшим поставщиком энергоносителей в Европу. Она поставляет около трети потребляемого европейцами газа. Треть этого газа в свою очередь идет в Европу через Украину. Пока, несмотря на боевые действия, никаких перебоев и проблем с этим потоком не возникло.

Но при первом же попадании бомбы или снаряда в трубу или из-за диверсии цены на газ вполне могут вплотную приблизиться к 2000 долларам или даже их превзойти. По данным Ксавье Бласа из Bloomberg, обычно за сутки ЕС, Великобритания и США покупают приблизительно 275 млн куб. м газа. Потенциальный рост расходов нетрудно подсчитать.

В текущей ситуации, как полагают в иностранных СМИ, лишить Кремль немалых денег выглядело бы заманчивым предложением, однако отказ от российских энергоносителей, похоже, может стать для западных элит выстрелом себе же в ногу, а параллельно «пальбой» по заводам местных корпораций, которые не видят необходимости и просто не могут одномоментно отказаться от российского топлива.

