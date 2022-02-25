iHerb прекратил принимать заказы из России и Украины

Интернет-магазин витаминов и пищевых добавок iHerb прекратил прием заказов из России, Украины, Беларуси и Молдовы с 24 февраля «из-за логистических проблем», говорится на сайте компании.

В сообщении отмечается, что для уже заказанных товаров доставка может занять до 30 дней. Если заказ еще не был отправлен, компания обработает его и отправит в течение 30 рабочих дней. В случае непредвиденных обстоятельств заказ будет отменен и деньги будут возвращены.

Они должны быть зачислены на карту клиента в течение 7-10 дней.

Торговая площадка iHerb на сегодня является одним из крупнейших в мире онлайн-продавцов пищевых добавок и косметики. По данным Infoline Analytics, продажи компании по всему миру превышают 500 миллионов долларов в год. В России оборот по данным за 2019 год продажи достигли объема в 7 миллиардов рублей.

Весной прошлого года Ульяновский областной суд заблокировал мобильное приложение iHerb в App Store и Google Play после того, как исполнительный директор Союза производителей БАДОВ Александр Жестков пожаловался в Генеральную прокуратуру на состав продукции компании, в которой содержатся растения, запрещенные к продаже в странах Евразийского экономического союза.

В январе сайт ru.iherb.com он был включен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора по решению Центрального районного суда Барнаула. Согласно решению суда, информация о продаже специализированных продуктов питания, размещенная на сайте маркетплейса, признана запрещенной в России.

