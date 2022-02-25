Китай готов смягчить удар санкций по России

Пекин скорее всего бросит спасательный круг Москве, считает Financial Times (FT), и поможет ослабить воздействие жестких санкций Запада, введенных в ответ на спецоперацию российских войск на Донбассе. Китай может помочь России двумя способами: во-первых, покупая у Москвы сырье и, в первую очередь, конечно, энергоносители; а во-вторых, китайские госбанки могут давать российским коллегам крупные кредиты.

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«Уровень китайской поддержки России может сыграть заметную роль в том, как будет развиваться конфликт вокруг Украины дальше»,- приводит FT слова аналитика Economist Intelligence Unit Тома Рафферти.

Пекин неоднократно, в том числе и на этой неделе, подтверждал свое крайне негативное отношение «к незаконному применению односторонних санкций» Западом в целом и США в частности.

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«За последние 11 лет,- напомнила на недавнем брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, считающая США “виновником” нынешнего кризиса вокруг Украины,- США ввели против России более 100 санкций. Но решили ли они какие-либо проблемы? Стал ли мир благодаря им лучше? Помогут ли они решить кризис вокруг Украины и усилить безопасность Европы?»? —пишет FT, добавляя, что вопросы Хуа риторические, потому что ответ на них, по ее мнению, отрицательный.

Пекин и раньше оказывал помощь Москве во время обострений ее противостояния с Западом, включая события 2014 года, напоминает издание. «Если Запад не окажет на Китай сильное давление, он и сейчас поможет России за кулисами»,- уверен старший научный сотрудник варшавского Центра восточных исследований Якуб Якобовский.

Специалисты считают, что основная китайская помощь Москве будет сейчас оказываться через огромные государственные банки КНР. Россия является крупнейшим получателем китайских кредитов: в 2000-2017 гг., по данным AidData, она получила 151 млрд долларов.

Скорее всего, в основном помощь будет оказываться через China Development Bank и Export-Import Bank of China. В отличие от коммерческих банков они мало работают с США и поэтому вторичные американские санкции, которые будут автоматически вводиться против нарушителей, особого ущерба им не причинят.

«Крупные китайские банки в основном работают на «глобальном юге»,- объясняет Якуб Якобовский,- и поэтому не сильно боятся нарушить американские санкции. Китай, вероятно, вновь будет кредитовать Россию по проверенной системе».



Китайско-российские экономические связи в последние годы существенно окрепли, напоминает газета. В 2021 году объем торговли между Москвой и Пекином составил рекордные 140 млрд долларов. Несколько очень крупных соглашений по поставкам энергоносителей из России в Китай, кроме всего прочего, будут оплачиваться не в американских долларах, а в основном в юанях. Это значительно ослабит зависимость обеих стран от долларовой финансовой системы и тем самым существенно ослабит эффект западных санкций.

«Газпром» в начале февраля подписал новое соглашение с CNPC, по которому будет ежегодно поставлять 10 млрд м³ газа. Это уже третья сделка между этими компаниями. По первым двум, подписанным в 2014 г., российский газовый гигант должен поставлять в Китай в течение 30 лет по 38 млрд м³ «голубого» топлива в год. Газ идет в КНР по газопроводу «Сила Сибири», первая очередь которого начала работать в декабре 2019 года. Вторая очередь пройдет через Монголию и увеличит поставки еще на 50 млрд м³ в год. О масштабах сотрудничества в газовом секторе красноречиво говорит и рост поставок российского газа в Китай в 2021 году на 50,5%.

«Роснефть», поставляющая в КНР 7% потребляемой китайской промышленностью нефти, подписала во время недавнего визита президента Путина в Пекин соглашение с CNPC на поставку 100 млн тонн нефти в течение 10 лет через Казахстан.

На прошлой неделе ПАО «Газпромнефть» стала первой российской компанией, которая полностью перевела в юани взаиморасчеты при заправке рейсов российских авиакомпаний на территории Китая. Компания также планирует до конца этого года перевести на рубли платежи за заправку своим топливом самолетов китайских авиакомпаний в российских аэропортах.

Несмотря на эти сделки, существенная часть российско-китайской торговли ведется в долларах, отмечает FT. Так, за первые 9 месяцев прошлого года, по данным Центробанка РФ, на рубли пришлись 8,7% товарооборота и на другие валюты – 7,1%. Доллары же и евро составили 36,6% и 47,6% соответственно товарооборота.

Российско-китайское сотрудничество в энергетической сфере обеспечит Москву китайским финансированием независимо от санкций Америки и их союзников и позволит менее болезненно перенести даже отключение от SWIFT. Интерес Китая в таком сотрудничестве тоже понятен – Россия обеспечивает его нефтью и газом, необходимыми для того, чтобы догнать и обогнать США по номинальному ВВП не позднее 2030 года. По покупательной способности китайская экономика уже крупнейшая в мире.