Лавров: Зеленский врёт, когда говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обманывает, когда утверждает, что Киев готов обсуждать нейтральный статус страны.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД ДНР и ЛНР заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт ТАСС.

«Он сейчас всем просто говорит неправду, врёт, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус Украины», – подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее «Эксперт» сообщал, что украинские власти заявили о готовности провести переговоры с российской стороной по ситуации в Донбассе.

Об этом, в частности, заявил советник офиса президента «незалежной» Михаил Подоляк. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе. В то же время офис президента страны Владимира Зеленского требует гарантий безопасности для своего государства.

С похожим заявлением также выступил глава Украины Владимир Зеленский. Политик отметил, что готов обсудить с российскими властями нейтральный статус Украины и гарантии безопасности.

