Матвиенко рассказала о готовящихся санкциях Москвы против Запада

Россия подготовила пакет ограничений, направленных против стран Запада, которые ранее ввели санкции против российских компаний.

Об этом в ходе визита в Таджикистан заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Что касается ответных санкций, то, безусловно, они также подготовлены, они не будут зеркально отражать санкции против России. Но мы хорошо знаем слабые места Запада, и мы также подготовили целый пакет, целую серию возможных санкций, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции России. У Запада тоже много чувствительных мест», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

«При этом мы всегда будем исходить из того, чтобы не навредить самим себе», — подчеркнула спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, российское правительство предусмотрело «все страховочные механизмы, отработало все угрозы, которые исходят от санкций». Спакер заверила, что все социальные гарантии перед россиянами будут неукоснительно выполняться.

Ранее США включили в санкционный список Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк «Открытие». До этого под рестрикции попали Промсвязьбанк и АБ «Россия». Банк России заявил, что окажет любую необходимую поддержку финансовым организациям, в отношении которых введены санкции.

Правительство РФ сообщило, что подготовило меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз: были смоделированы последствия введения санкций и сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и компании полностью готовы к их реализации, сообщила пресс-служба кабмина. «На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — подчеркнули в кабмине.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых РФ признала 21 февраля, обратились к стране за помощью. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, но будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.