Минобороны РФ: российские военные блокируют Киев с западной стороны

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные заблокировали Киев с западной стороны.

По его словам, в настоящее время основные силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель (пригород Киева), заблокировав столицу Украины с запада, передаёт агентство «Интерфакс».

Он также отметил, что подразделения ВС России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм. Конашенков при этом обвинил украинское руководство в попытках использовать мирных жителей в качестве «живого щита».

«Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», – отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Кроме того, он рассказал о захвате российскими военными аэродрома Гостомель в пригороде Киева. По его словам, в ходе захвата было уничтожено более 200 человек из состава специальных подразделений Украины.

