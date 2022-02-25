Минпромторг заверил в наличии у торговых сетей запасов на 40 дней

Российские магазины и распределительные центры создали запасы макарон, гречки и других бакалейных товаров на 50-70 дней, средств гигиены хватит более чем на 70 дней торговли. Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, крупные федеральные и региональные сети постоянно поддерживают товарный запас по основным социально значимым категориям минимум на 40 дней. Ажиотажного спроса в настоящий момент торговые сети в РФ не фиксируют, передает ТАСС.

«Предприятия потребительского рынка в стране работают в штатном режиме. Особое внимание уделяется торговым сетям и магазинам в южных регионах — Ростовской, Воронежской, Белгородской областях, Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе», — говорится в сообщении Минпромторга.

По данным министерства, во время первой волны пандемии коронавируса весной 2020 года были отработаны «все механизмы для бесперебойного гарантированного насыщения торговых объектов и обеспечения спроса населения на все товары первой необходимости».

Как сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, торговые сети в настоящий момент не фиксируют ажиотажного спроса на продовольственные и непродовольственные товары. Товарные запасы позволят в полной мере удовлетворить потребительский спрос, подчеркнул он.

Ранее «Эксперт» писал, что киевляне начали массово скупать продукты питания и товары первой необходимости. В некоторых банкоматах еще можно снять наличные, к таким пунктам выстроились огромные очереди. В магазинах стоят очереди, кое-где нет хлеба и других предметов первой необходимости. Кафе и рестораны закрыты. На заправках также отмечены огромные очереди из десятков машин, на некоторых заправках закончилось топливо.

