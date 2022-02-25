Мировые рынки выдохнули: сырье – вниз, акции – вверх

День на азиатских торгах акциями начинался коррекционным ростом после падения, связанного с началом спецоперации на Украине. Этот подъем поддерживался резким разворотом американских индексов накануне (Nasdaq Composite, открывшись в минусе на 3,45%, закрылся в плюсе на 3,35%). Такой рост был связан среди прочего с закрытием коротких позиций, открывавшихся в ожидании военного конфликта.

Японский Nikkei 225 в итоге вырос на 1,95%, южнокорейский Kospi – на 1,06%, а Kosdaq взлетел на 2,92%.

В КНР акции тоже было взлетели в начале торгов, но затем пошли вниз и закрылись уже не слишком выразительно. Индекс материкового Китая Shanghai composite прибавил 0,63%, а гонконгский Hang Seng даже снизился на 0,56%. Но о напряженности свидетельствовало не только это.

Отскок акций происходил на фоне роста цен на золото и нефть. Спрос на сырье, как и на традиционный актив-убежище, был напрямую связан с геополитической ситуацией. Bloomberg Commodity Spot Index накануне переписал исторический максимум. Затем цены несколько скорректировались, но во время азиатской сессии нефть Brent вновь превысила $100 за баррель, дойдя до отметки $101,99. Золото вырастало до $1925.