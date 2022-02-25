Мировые рынки выдохнули: сырье – вниз, акции – вверх

День на азиатских торгах акциями начинался коррекционным ростом после падения, связанного с началом спецоперации на Украине. Этот подъем поддерживался резким разворотом американских индексов накануне (Nasdaq Composite, открывшись в минусе на 3,45%, закрылся в плюсе на 3,35%). Такой рост был связан среди прочего с закрытием коротких позиций, открывавшихся в ожидании военного конфликта.
Японский Nikkei 225 в итоге вырос на 1,95%, южнокорейский Kospi – на 1,06%, а Kosdaq взлетел на 2,92%.
В КНР акции тоже было взлетели в начале торгов, но затем пошли вниз и закрылись уже не слишком выразительно. Индекс материкового Китая Shanghai composite прибавил 0,63%, а гонконгский Hang Seng даже снизился на 0,56%. Но о напряженности свидетельствовало не только это.
Отскок акций происходил на фоне роста цен на золото и нефть. Спрос на сырье, как и на традиционный актив-убежище, был напрямую связан с геополитической ситуацией. Bloomberg Commodity Spot Index накануне переписал исторический максимум. Затем цены несколько скорректировались, но во время азиатской сессии нефть Brent вновь превысила $100 за баррель, дойдя до отметки $101,99. Золото вырастало до $1925.
Ситуация на торгах в Европе поначалу выглядела почти так же: коррекция после обвала. Но все основные события, повлиявшие на динамику котировок, случились уже после того, как большинство азиатских бирж закрылось. Со стороны Украины все активнее зазвучали предложения переговоров о нейтральном статусе страны. На этом фоне котировки золота поползли вниз.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова направить в Минск делегацию для переговоров с Киевом. После этого цены на золото быстро пошли вниз и достигли $1884, Brent рухнула до $96,88, а акции в Европе ускорили рост.
Общеевропейский индекс Europe Stoxx 600 взлетел более чем на 3%, как и германский DAX, французский CAC, британский FTSE и ряд других. В Австрии, Бельгии, Греции они взлетели более чем на 4%, а Турции – выше 5%, а польский WIG30 прибавил 9%.
Американские фондовые индексы тоже открыли торги ростом, хотя до известий о переговорах фьючерсы на них находились в «красной зоне», предвещая падение. В первые часы торгов Dow Jones Industrial Average прибавлял 1,3%, S&P500 – 1,2%, а Nasdaq Composite – 0,7%.
Многое, совершенно очевидно, будет зависеть от хода встречи в Минске. Но как бы она ни прошла (если только не будет очень серьезного обострения ситуации), уже очень скоро важнее для инвесторов вновь станет положение дел в экономике. Рынки обычно не переживают о событиях такого типа многими месяцами. «Это усугубило и без того напряженный год, когда инвесторы сначала продают, а потом задают вопросы, — пояснял в пятницу CNBC главный рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик. – Но важно понимать, что прошлые крупные геополитические события обычно бывали краткосрочными рыночными проблемами – особенно если экономика была прочна с фундаментальной точки зрения».