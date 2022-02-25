Мошенники обещают россиянам бесперебойный SWIFT

В России резко выросло число мошенников, спекулирующих на теме отключения России от SWIFT. Как заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, злоумышленники активизировались на фоне информационной повестки и предлагают немедленно перевести деньги на «безопасный» счет.

«Платформа "Мышеловка" с утра 24 февраля фиксировал активизацию злоумышленников, спекулирующих на информационной повестке и сообщениях о возможном отключении России от системы SWIFT», — рассказала Лазарева. Граждане массово сообщали о поступающих звонках, рассылках электронных писем и смс-сообщений с предупреждениями и предложениями немедленно перевести деньги на некий «резервный защищенный счет».

Евгения Лазарева призвала сохранять спокойствие, бдительность, здравый смысл и не поддаваться на провокации, которые грозят серьезными финансовыми потерями и ущербом.

«Финансово-экономическая система России самодостаточна», — отмечает Лазарева. Она добавляет, что для межбанковских переводов внутри страны граждане могут пользоваться автономной Системой быстрых платежей или картами платежной системы «Мир».

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира, напоминает Лазарева. SWIFT позволяет стандартизировать передачу данных, и это значительно облегчает работу финансовых учреждений, но при этом она не жизненно необходима для проведения расчетов.

Приличные банкиры никому не звонят

Конечно, признает CEO и основатель Talkbank Михаил Попов, ситуация с санкциями на фоне военной операции на Украине сеет некоторую панику среди населения. В частности, тема отключения России от SWIFT и ограничения международных и валютных переводов для определенных его групп критична. Поэтому люди могут поверить мошенникам, которые предлагают спасти деньги на каких-то резервных счетах, но правила здравого смысла и финансовой грамотности даже на фоне таких новостей должны сохраняться.

Во-первых, поясняет эксперт, ни из-за каких санкций клиентов не обзванивают массово с предложением сделать что-либо с их деньгами. Точо так же, как коммерческие банки никогда не обзванивают клиентов с предложением перевести деньги на какой-то особый счет. Любые реальные предложения такого характера, как правило, носят цифровую форму, распространяются через мобильные приложения или публикуются на сайтах банков. Поэтому клиентам следует игнорировать любые такого рода звонки: в 99% случаев они окажутся мошенническими действиями.

Второй момент: самим клиентам на фоне множества новостей и слухов сложно разобраться в актуальной информации, продолжает Попов. Здесь необходимо отталкиваться от официальной информации на сайте тех банков, где у клиентов есть счета. Информация о любых возможностях, переводах или блокировках появится именно там. Технически нет никакой другой возможности перевести свои накопления, в том числе валютные, из одного банка в другой, кроме как отправив их с помощью самого банка, где эти деньги хранятся. В любом случае, всегда можно проконсультироваться напрямую, есть ли такая возможность.

В любом случае в такие моменты, как сейчас, нельзя поддаваться панике и сломя голову отправлять деньги на непонятные счета.

Если же говорить о каких-то возможностях по переводу денежных средств внутри России или за её пределы, то все упирается в работу самих банков, констатирует Михаил Попов. У многих из них есть брокерские счета, и управлять валютными активами можно с их помощью. Однако очевидно, что быстро и без какой-то бумажной волокиты никто из иностранных банков и брокеров сейчас не откроет счета россиянам. Поэтому идея каких-то экстренно создаваемых счетов спасения без предварительного действия со стороны клиента, связанного с подписанием бумаг, выглядят сомнительно, и соглашаться на такие сервисы или действия, конечно, нельзя, заключает банкир.

Первым делом положите трубку

Во-первых, напоминает специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян, пока об отключении от SWIFT речи не идет. Такие идеи возникают регулярно с 2014 года, однако пока что мировое сообщество к этому не готово. Но в ситуации любых волнений мошенники активизируются, потому что людей, которые находятся в панике и в ситуации неопределенности гораздо легче обмануть.

И все же не стоит поддаваться на провокации, уверен аналитик. Какая бы неопределенность ни царила в обществе, гораздо безопаснее оставить деньги в банке, чем переводить на какие-то, якобы безопасные, счета. SWIFT — это система передачи данных, а не платежная система и не ее аналог; она не выполняет функции взаиморасчетов между участниками межбанковских операций. Грубо говоря — это канал, по которому идут данные.

В России, напоминает Григорян, существует своя внутренняя система межбанковских переводов СПСФ, которая является аналогом SWIFT на территории страны. Она была создана после 2014 года, когда прозвучали первые серьезные угрозы отключения России от SWIFT, и ее задача — минимизировать последствия такого отключения, если оно действительно произойдет. Сейчас СПСФ пользуются почти все значимые финансовые и бизнес-структуры на территории РФ. Количество ее пользователей в России превышает количество пользователей SWIFT.

Поэтому даже если отключение от SWIFT действительно произойдет, это не станет катастрофой ни для экономики, ни для банковской системы уверен эксперт. Будут затруднены международные платежи, однако со временем и этот процесс наладится.

В любом случае, заключает Сергей Григорян, не стоит реагировать на звонки, в которых вам предлагают перевести куда-то деньги под предлогом отключения от SWIFT. Помните первое правило безопасности: если вы получили подобный звонок, немедленно положите трубку и перезвоните в свой банк, чтобы получить информацию. Банки не обзванивают своих клиентов по таким поводам. Вся официальная информация появляется на сайте банка.