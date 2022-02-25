На территории Шерегеша в 2023 году построят пятизвездочный отель за 2 млрд рублей

Группа компаний «Каскад», которая выступает инвестором популярного горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области, в феврале заключила с Radisson Hotel Group соглашение о намерении строительства и запуска отеля Radisson Olympia. К реализации проекта планируется приступить в мае 2023 года, передает «Интерфакс».

Стоимость объекта площадью в 13 тыс. кв. м оценивается в 2 млрд рублей. Уточняется, что речь идет о пятизвездочном восьмиэтажном отеле на 170 номеров с двумя барами и ресторанами, большим спа-комплексом, а также с открытым и закрытым бассейнами. Гостиницу планируется открыть через 2-2,5 лет. Строительство будет вестись при софинансировании банка ВТБ.

В «Каскаде» пояснили, что с Radisson заключено соглашение о намерении управлять отелем в течение 20 лет. В компании также рассказали, что в секторе «Б» курорта Шерегеш должны появиться по меньшей мере четыре скоростных подъемника, аналогичных запущенной в прошлом году канатной дороге «Восток», мощность которой составляет 2,4 тыс. человек в час.

ГК «Каскад» принадлежат более 10 из 26 канатных дорог в Шерегеше. По данным самой компании, они обслуживают около 70% туристов горнолыжного комплекса. Основатель компании Игорь Прокудин до 2019 года владел контрольным пакетом акций ПАО «Кузбасская топливная компания».

На курорте Шерегеш функционируют 26 горнолыжных трасс общей протяженностью примерно 56 км; туристам доступны 19 подъемников, 83 гостиницы, 77 кафе и ресторанов, а также 28 пунктов проката и 15 автостоянок. В сезоне 2020-2021 годов курорт посетили свыше 2 млн туристов против 1,3 млн годом ранее.

Ранее «Эксперт» писал, что Сбербанк и «УГМК-Застройщик» (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию) заключили предварительное соглашение об инвестпроектах на территории Шерегеша. Речь идет о сумме в 21,6 млрд рублей. Осенью «УГМК-Застройщик» и правительство региона подписали соглашение о развитии Шерегеша, предполагающее инвестиции в 112 млрд рублей. В течение ближайших 15 лет компания при поддержке Кемеровской области должна возвести на территории курорта инфраструктуру для жизни, работы и отдыха. Общая площадь реализуемых объектов оценивается в 1,4 млн кв. м.