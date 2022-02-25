Nasdaq выскочил из медвежьего рынка

Четверг американские фондовые индексы начинали в глубоком минусе. Nasdaq Composite открылся на 3,45% ниже закрытия среды – разом оказавшись в зоне «медвежьего рынка» (падение более чем на 20% с исторического максимума). От внутридневного рекорда 22 ноября его отделяло 22,4%.

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Это был минимум Nasdaq почти за год – с начала марта 2021-го. Dow в первые минуты торгов тоже оказался на самой низкой точке с марта, а S&P 500 – с мая прошлого года. Это были одновременно и минимумы дня – затем начался быстрый рост, в котором лидировали ранее активно распродававшиеся акции.

Enphase Energy Inc взлетела на 16,4% став лидером на Nasdaq без особых новостей. И все равно с начала года ее акции все еще в минусе на 19,45%, а от ноябрьского максимума они теряют уже 47,83% (для нее медвежий рынок наступил давным-давно).

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Второй по темпам роста стала Moderna, чья прибыль превысила ожидания аналитиков, а акции подскочили на 15,1%. Но с начала года они снизились на 38,49%, а от исторического максимума – на 68,6%.

Тройку лидеров замкнули акции Solaredge Technologies, которые выросли на 14,86%, но от исторического максимума все еще теряют более 30%.

В целом подъем Nasdaq в этот день был необычно стремительным. Уже через пару часов индекс вернулся к нулю, а после выступления президента США, объявившего об ужесточении санкций против России, вновь резко ускорился. День был закрыт приростом на 3,35%.

От минимума дня до его максимума Nasdaq вырос на 7,14%. В иные времена такого вполне хватило бы на месяц, а то и на год. Но яркие, хотя и не слишком устойчивые ралли – не редкость для медвежьих рынков. И обычно они подпитываются покупками акций, падавших долгое время, для покрытия коротких позиций.

На этот раз явно сыграли свою роль и шорты, активно открывавшиеся в последнее время в ожидании военного конфликта России и Украины. То, что продают на слухах, потом откупают на фактах, фиксируя прибыль. Короткие позиции по акциям, впрочем, в ожидании снижения рынка открывают не только спекулянты, но и хеджеры, которые могут сейчас сокращать их, управляя риском.

Индекс S&P 500, менее нагруженный технологическими акциями, вырос по итогам дня на 1,5%, а наиболее традиционный Dow Jones Industrial Average – лишь на 0,28%. И этот подъем пока мало что меняет как в технической, так и в фундаментальной картине рынка.

Геополитическое напряжение, подстегивающее рост цен на сырье, как и приближающееся ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, никуда не делись. Bloomberg Commodity Spot Index (корзина из 23 биржевых товаров) прибавил в четверг на 0,81% и вновь переписал исторический максимум. С начала года он вырос более чем на 15%, а с минимумов марта 2020 года – примерно в 2,2 раза. Это давно вызывает беспокойство на рынке, поскольку повышает вероятность серьезной ошибки в политике ФРС. Способов сделать ее – немало.

Дорожающее сырье повысит темпы инфляции в США, а они и без того – на сорокалетнем максимуме. Это создает опасность излишне резкого ужесточения политики. Но рост commodities замедлит экономику, и в том же направлении будут действовать подъем ставки с сокращением баланса регулятора. Это позволит ФРС сделать противоположную ошибку – слишком медленное ужесточение.

Сейчас в США околонулевые ставки при инфляции 7,5% и, возможно, ошибка сделана давно, когда темпу роста цен позволили слишком далеко оторваться от таргета и ставки. Но и борьба с инфляцией, связанной с нарушением цепочек поставок, методами денежно-кредитной политики тоже может быть ошибкой.

Одним из исходов может быть то, что ФРС не совладает в должной мере ни с инфляцией, ни с экономикой. В долгосрочной перспективе это ведет к одной из самых неприятных для любых ценных бумаг ситуации – стагфляции. А в более близком будущем – ко все большим сомнениям инвесторов и новым распродажам акций.

Пятница продолжения роста пока не обещает – после закрытия торгов в США фьючерсы на основные индексы вновь ушли в «красную зону».