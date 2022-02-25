«Потерь в Вооруженных Силах России нет», — заявил Игорь Конашенков на брифинге для журналистов.

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Также генерал сообщил о блокировке российскими войсками городов Сумы и Конотоп. «Подразделения Вооруженных Сил блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах», — приводит РИА Новости слова Конашенкова.

Ранее представитель МО РФ сообщил, что сегодня армия России полностью окружила столицу Черниговщины.

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«На данный момент подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов», — сообщил журналистам генерал.

Также стало известно о начале блокирования и самой украинской столицы. Как рассказал Конашенков, ещё вчера российские подразделения высадили десант в районе аэропорта Гостемель, в пригороде Киева. При захвате аэродрома противник понес существенные потери - более 200 человек, из состава специальных подразделений Украины. Удерживавшие сутки аэродром десантники сегодня соединились с подошедшими основными силами войск российских ВДВ, благодаря чему Киев оказался блокирован с запада.

Восточная группировка, включающая в себя войска ДНР и ЛНР, наступающие при огневой поддержке ВС России, увеличила темп своего наступления, и продвинувшись за сутки на 25 километров, выйдя к Волновахе.

«Подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов», — отметил Конашенков.

Наряду с этим, военные корреспонденты российского телевидения, комментируя наступление войск ДНР и ЛНР, указали на то, что обороняющиеся формирования используют как живой щит жителей подконтрольных им населенных пунктов.

«По нашей информации, националистические формирования запрещают гражданским эвакуироваться из Мариуполя и Волновахи. Прикрываются мирными жителями как живым щитом», — рассказал в эфире канала «Россия 24» военкор Геннадий Поддубный, отметив в качестве дополнительных, затрудняющих наступление факторов мощные оборонительные сооружения, обустраиваемые украинской стороной в течении всего времени ведения боевых действий на Донбассе.

Говоря о потерях противной стороны, Конашенков сообщил о 211 выведенных из строя украинских военных объектах, уничтожении 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса» и 39 РЛС. Помимо этого, по словам представителя российского военного ведомства, сбито 6 украинских боевых самолётов, один вертолет и 5 БПЛА.

«Уничтожено 67 танков и других бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил представитель военного ведомства.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что в результате действий российских войск взята под контроль территория вокруг Чернобыльской АЭС и сама электростанция.

«С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Было сообщено и о пленных бойцах украинских войск. По словам Игоря Конашенкова, в районе населенного пункта Николаевск в плен сдались 11 военнослужащих 53 отдельной мехбригады ВСУ. В районе острова Змеиный российские подразделения пленили 82 украинских военнослужащих. Всего, по утверждению представителя Минобороны РФ, сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины.

Говоря о действиях противоборствующей стороны, Конашенков сообщил, что украинское военное руководство расставляет в жилых кварталах реактивные артиллерийские системы, с целью провоцирования ответного огня по местным жителям.

«Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением», — заявил Конашенко, отдельно добавив, что Вооруженные Силы России никаких ударов по жилым кварталам наносить не будут.