Правила игры на бирже

Сладкий период пришелся на 2020-й год, когда мировые ЦБ наводнили финансовую систему беспрецедентным объемом ликвидности. Тогда взлетали в небо практически любые акции, и биржевые новобранцы гордо заявляли о том, как они заработали денег и даже чувствовали себя в какой-то степени Баффетом.

Но история показывает, что правит бал на рынках крупный капитал, который выполняет роль хищника, охотясь за слабыми игроками. И каждый раз, когда приток частников на фондовый рынок зашкаливает — это сигнал, что скоро обвал.

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Количество новых брокерских счетов на российских биржах в последние два года зашкаливало. А в январе этого года все еще было спокойно, однако акции российских компаний уже заметно подешевели от максимумов 2021 года. При этом инвесторы-физлица вложили в покупку акций еще 101,7 млрд рублей, следует из статистики МосБиржи.

Объем покупок более чем вдвое превысил среднее значение прошлого года (44,3 млрд рублей в месяц, 532 млрд - за весь год).

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Как правило, поведение неподготовленных инвесторов крайне примитивно: подешевело — покупай. Но рынок — в первую очередь психология, и даже если люди держат в уме объективные риски, то жажда легкой наживы быстро затмевает все опасения.

Такая логика, очевидно, преследовалась и в январе. И снова все пошло по известному всем сценарию. Но на этом проблемы частников не закончились. В виду профессиональной деятельности мы много общаемся с инвесторами и знаем, что и как они делали и делают.

После первого этапа обвала в январе, те, у кого остались деньги и не сработали маржин-коллы, снова решили купить акции — они же стали еще дешевле. Но и здесь попали в ловушку. Цены снова пошли вниз/

Казалось бы, риски очевидны, уже было объявлено о грядущих санкциях, эскалация украинского конфликта очевидна, но желание получить легкие деньги все равно толкает к покупкам.

Ну и кульминационный момент практически любого обвала — это ситуация, которую американцы называют corner, то есть в которой поправить уже ничего нельзя, даже если очень хочется/

Итак, праздник был испорчен. 23 февраля на Московской бирже был выходным днем и по большинству инструментов торги не проводились, однако срочный рынок, то есть фьючерсы, работал в обычном режиме.

Здесь то и развернулась настоящая драма. Практически с открытия контракты на акции и индексы начали снижаться, и это снижение набирало обороты весь день вплоть до самой ночи. В итоге фьючерс на индекс РТС за день потерял более 12 процентов, контракты на акции Сбербанка — почти 14. Фьючерсы на другие бумаги также в среднем снизились на 10 и более процентов. В среду после праздника акции отыгрывали это снижение, разумеется гэпом - сразу на эти 10 и более процентов. Затем еще одним и еще. Каждый раз на планку - без шансов на закрытие позиций. Инвесторы, купившие во вторник, уже в среду могли хвататься за голову. Они потеряли почти все. Кто купил ранее, а еще и с “плечами” точно лишились капитала.

Торгов вроде бы нет, но вы уже знаете, что завтра акции упадут в пучину. Ловушка еще и в том, что продать в первые секунды по ближайшей цене нельзя — открытие проходит сразу намного ниже.

Опытные и хладнокровные трейдеры прекрасно знают, что такие ситуации появляются в каждый кризис, будь то 2014 или 2020 год.

Но суть всего сказанного сводится к констатации своеобразного парадокса. Каждый раз именно перед обвалом фондового рынка на него приходит максимальное количество ничего не подозревающих людей. И большинство из них в итоге теряет деньги. Так было в 2000-х в Америке, в 2008-м по всему миру, да и локальная история в Китае в период с 2014-2016 годов также лишний раз подтверждает закон рынка.

Тогда, напомню, в КНР были сделаны определенные послабления и все больше людей стали принимать участие в биржевых торгах. В итоге буквально за год на китайском рынке надулся пузырь, который уже в 2016 полностью сдулся. Почти точная копия того, что мы видели на многих рынках в период 2020-2021 годов.

Геополитика полностью отвлекла внимание от всех существовавших проблем, таких как, например, глобальная инфляция и повышение ставок ФРС. Заседание его, кстати, состоится уже в марте, и уже вряд ли кто-то скажет, что обвал на мировых рынках — вина американского центробанка. Любые проблемы теперь можно объяснить ситуацией вокруг Украины.