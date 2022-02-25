Финансовые рынки Частные инвестиции

Правила игры на бирже

Игорь Неделькин
корреспондент Expert.ru
25 февраля 2022, 17:50

Масштабный приток частных инвесторов в последние два года обернулся для них самым настоящим фиаско. Все происходило по классическому сценарию: сначала вам дают легко заработать, затем вы теряете если не все, то много. Что из этого следует? Что не надо инвестировать средства через фондовый рынок, или, как еще говорят, играть на бирже? То, что надо знать все правила игры

Сладкий период пришелся на 2020-й год, когда мировые ЦБ наводнили финансовую систему беспрецедентным объемом ликвидности. Тогда взлетали в небо практически любые акции, и биржевые новобранцы гордо заявляли о том, как они заработали денег и даже чувствовали себя в какой-то степени Баффетом.

Но история показывает, что правит бал на рынках крупный капитал, который выполняет роль хищника, охотясь за слабыми игроками. И каждый раз, когда приток частников на фондовый рынок зашкаливает — это сигнал, что скоро обвал.

Количество новых брокерских счетов на российских биржах в последние два года зашкаливало. А в январе этого года все еще было спокойно, однако акции российских компаний уже заметно подешевели от максимумов 2021 года. При этом инвесторы-физлица вложили в покупку акций еще 101,7 млрд рублей, следует из статистики МосБиржи.

Объем покупок более чем вдвое превысил среднее значение прошлого года (44,3 млрд рублей в месяц, 532 млрд - за весь год).

Как правило, поведение неподготовленных инвесторов крайне примитивно: подешевело — покупай. Но рынок — в первую очередь психология, и даже если люди держат в уме объективные риски, то жажда легкой наживы быстро затмевает все опасения.

Такая логика, очевидно, преследовалась и в январе. И снова все пошло по известному всем сценарию. Но на этом проблемы частников не закончились. В виду профессиональной деятельности мы много общаемся с инвесторами и знаем, что и как они делали и делают.

После первого этапа обвала в январе, те, у кого остались деньги и не сработали маржин-коллы, снова решили купить акции — они же стали еще дешевле. Но и здесь попали в ловушку. Цены снова пошли вниз/

Казалось бы, риски очевидны, уже было объявлено о грядущих санкциях, эскалация украинского конфликта очевидна, но желание получить легкие деньги все равно толкает к покупкам.

Ну и кульминационный момент практически любого обвала — это ситуация, которую американцы называют corner, то есть в которой поправить уже ничего нельзя, даже если очень хочется/

Итак, праздник был испорчен. 23 февраля на Московской бирже был выходным днем и по большинству инструментов торги не проводились, однако срочный рынок, то есть фьючерсы, работал в обычном режиме.

Здесь то и развернулась настоящая драма. Практически с открытия контракты на акции и индексы начали снижаться, и это снижение набирало обороты весь день вплоть до самой ночи. В итоге фьючерс на индекс РТС за день потерял  более 12 процентов, контракты на акции Сбербанка — почти 14. Фьючерсы на другие бумаги также в среднем снизились на 10 и более процентов. В среду после праздника акции отыгрывали это снижение, разумеется гэпом - сразу на эти 10 и более процентов. Затем еще одним и еще. Каждый раз на планку - без шансов на закрытие позиций. Инвесторы, купившие во вторник, уже в среду могли хвататься за голову. Они потеряли почти все. Кто купил ранее, а еще и с “плечами” точно лишились капитала.

Торгов вроде бы нет, но вы уже знаете, что завтра акции упадут в пучину. Ловушка еще и в том, что продать в первые секунды по ближайшей цене нельзя — открытие проходит сразу намного ниже.

Опытные и хладнокровные трейдеры прекрасно знают, что такие ситуации появляются в каждый кризис, будь то 2014 или 2020 год.

Но суть всего сказанного сводится к констатации своеобразного парадокса. Каждый раз именно перед обвалом фондового рынка на него приходит максимальное количество ничего не подозревающих людей. И большинство из них в итоге теряет деньги. Так было в 2000-х в Америке, в 2008-м по всему миру, да и локальная история в Китае в период с 2014-2016 годов также лишний раз подтверждает закон рынка.

Тогда, напомню, в КНР были сделаны определенные послабления и все больше людей стали принимать участие в биржевых торгах. В итоге буквально за год на китайском рынке надулся пузырь, который уже в 2016 полностью сдулся. Почти точная копия того, что мы видели на многих рынках в период 2020-2021 годов.

Геополитика полностью отвлекла внимание от всех существовавших проблем, таких как, например, глобальная инфляция и повышение ставок ФРС. Заседание его, кстати, состоится уже в марте, и уже вряд ли кто-то скажет, что обвал на мировых рынках — вина американского центробанка. Любые проблемы теперь можно объяснить ситуацией вокруг Украины. 