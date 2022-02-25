Премьер Японии не ответил на вопрос об отключении России от SWIFT

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уклонился от конкретного ответа на вопрос, оставляет ли Япония за собой возможность отключения России от системы SWIFT.

"Каждая страна объявила о своих собственных санкциях. Наша страна определила содержание своих санкций после тщательной координации и взаимодействия с Соединенными Штатами и европейскими странами. Прежде всего, нам нужно быстро провести все необходимые процедуры для объявленных сегодня санкций. А затем, исходя из ситуации, действовать соответствующим образом в тесном сотрудничестве с заинтересованными странами", - сказал Кисида, отвечая на соответствуюший вопрос депутата о возможности отключения России от системы SWIFT. Ранее об это. заявили ее западные партнеры.

Также политик заявил, что Япония планирует усилить санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В частности, будут заморожены некоторые капитала, введен запрет на выдачу виз частным лицам и организациям. В России замораживаются активы некоторых финансовых организаций, а также вводятся санкции в отношении экспорта организациям, которые связанны с военной промышленностью. Приостанавливается экспорт товаров из списка, основанного на международных соглашениях, полупроводников и других универсальных товаров.

Ранее в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, Кисида объявил о запрете на выдачу виз представителям этих республик, запрете на проведение экспортно-импортных операций и запрете на размещение нового суверенного долга и сделок с ним в Японии.