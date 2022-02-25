При обстреле школы в Горловке погибли два учителя

Два учителя были убиты в ходе обстрела украинскими военными школы в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в администрации школы. Речь идет об учебном заведении №50 на улице Соколовского. Оба учителя работали в этой школе.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором заявил, что принял решение провести военную спецоперацию по защите Донбасса. После этого Зелинский обвинил Россию в нанесении удара по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории государства. Позже в тот же день Зеленский объявил, что Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.

25 февраля была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанного населения республики.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и др.). Также Президент Российской Федерации и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые были ратифицированы самими республиками и Москвой на следующий день.

