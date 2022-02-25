Путин ответил на предложение Зеленского о переговорах

Москва готова отправить в Минск на переговоры с Киевом свою делегацию.

Об этом рассказал журналистом руководитель президентской пресс-службы пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Как известно, сегодня Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ. Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины, – цитирует представителя Кремля РИА Новости. – А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса».

По словам Пескова, в такую делегацию войдут представители МИД РФ, Минобороны РФ и администрации президента РФ.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе очередного видеообращения предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры.

«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — заявил глава «незалежной».